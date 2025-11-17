TOKİ başvuru kategorisinde diğer nedir? TOKİ 500 bin sosyal konut diğer kategorisine kimler başvurabilir?

Başvuru yapılacak il veya ilçede adrese dayalı kayıt sistemine göre en az bir yıl ikamet ediyor olunması şartı aranıyor. Büyükşehirlerde ise belirlenen il merkezi ilçelerinde oturan vatandaşlar, il merkezindeki projelere başvuru yapabiliyor. Son bir yıl içinde adres değiştiren kişiler, önceki ikamet yerinde kesintisiz en az bir yıl oturduklarını belgelemeleri halinde başvuru yapabiliyor. Bu işlem banka şubeleri üzerinden gerçekleştiriliyor ve ilgili belgelerin sunulması bekleniyor.