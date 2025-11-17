Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), sosyal konut projelerinde farklı başvuru kategorileri oluşturarak belirli gruplara özel kontenjanlar ayırıyor. Diğer kategoride, projede toplam konut sayısının yüzde 40’ı için başvuruda bulunabilecek. Bu sayede toplumun çeşitli kesimlerinin konut sahibi olabilmesi hedefleniyor. TOKİ başvuru ekranında yer alan “Diğer” kategorisi kimi ve yeni kapsıyor? Diğer kategorisine kimler başvurabilir?
TOKİ 500 bin konut projesi için başvurular 10 Kasım Pazartesi günü itibariyle başladı. Yüzyılın Konut Projesi olarak tanımlanan proje ile 81 ilde yüz binlerce vatandaş uygun fiyatlı ev sahibi olacak. e Devlet üzerinden alınan başvurular 18 Aralık’ta bankalar üzerinden gerçekleştirilen başvurular da 19 Aralık’ta sona erecek. 1+1 ve 2+1 şeklinde inşa edilecek konutların başvurusunda vatandaşların gelir şartına da bakılacak.
TOKİ’nin sosyal konut projesinde kime ne kadar kontenjan ayrılacak?
Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazilere yüzde 5, engelli vatandaşlara yüzde 5, emekli vatandaşlara yüzde 20, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, gençlere (18-30 yaş) yüzde 20 kontenjan ve diğer alıcı adayları yüzde 40 kontenjan ayrılacak.
TOKİ başvuru kategorisinde diğer nedir? TOKİ 500 bin sosyal konut diğer kategorisine kimler başvurabilir?
“Diğer Kategorisi”, özel başvuru gruplarına dahil olmayan vatandaşları kapsıyor. Bu kategoriye başvurabilmek için başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocukların konut edinim şartlarını karşılaması gerekiyor. 24 Ekim 2025 tarihi dikkate alınarak, başvuru sahibi ve ailesinin üzerine bağımsız konut kayıtlı olmaması şartı uygulanıyor. Ayrıca hane halkı gelirinin belirlenen sınırları aşmaması da zorunlu tutuluyor. Bir diğer önemli koşul ise başvuru yapılan bölgedeki ikamet şartlarının sağlanmış olmasıdır.
Başvuru yapılacak il veya ilçede adrese dayalı kayıt sistemine göre en az bir yıl ikamet ediyor olunması şartı aranıyor. Büyükşehirlerde ise belirlenen il merkezi ilçelerinde oturan vatandaşlar, il merkezindeki projelere başvuru yapabiliyor. Son bir yıl içinde adres değiştiren kişiler, önceki ikamet yerinde kesintisiz en az bir yıl oturduklarını belgelemeleri halinde başvuru yapabiliyor. Bu işlem banka şubeleri üzerinden gerçekleştiriliyor ve ilgili belgelerin sunulması bekleniyor.
TOKİ sosyal konut başvurusu diğer kategorisi kimleri kapsıyor?
Bu kategori, şehit aileleri, gaziler, engelliler, emekliler, çok çocuklu aileler ve gençler gibi özel başvuru gruplarına dahil olmayan genel başvuru sahiplerini kapsıyor. Dolayısıyla belirtilen özel kontenjanlara girmeyen tüm vatandaşlar, gerekli şartları taşımaları hâlinde “Diğer Kategorisi” üzerinden başvuruda bulunabiliyor.
TOKİ diğer kategorisi başvuru şartları neler?
“Diğer Kategorisi”ne başvuru yapacak vatandaşlar için bir dizi kriter bulunuyor. Başvuru sahibinin en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş bulunması ve konut edinim şartlarını karşılaması gerekiyor.
Mülkiyet koşullarına göre 24 Ekim 2025 tarihi itibarıyla başvuru sahibinin, eşinin ve velayet altındaki çocukların üzerine kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması isteniyor. Bunun yanı sıra bağımsız konut dışında sahip olunan taşınmazların toplam değerinin belediye rayici üzerinden 1 milyon TL’yi geçmemesi şartı aranıyor ve sözleşme aşamasında rayiç bedel belgesi sunulması isteniyor.
Aylık hane halkı gelirinin de belirlenen limitleri aşmaması gerekiyor. Son 12 aylık gelir ortalamasının net 127.000 TL’yi, İstanbul için ise 145.000 TL’yi geçmemesi şartı bulunuyor. Başvuru sahibi, eşi ve velayet altındaki çocukların elde ettiği tüm gelirler hesaplamaya dahil ediliyor.
Kategorimde kazanamazsam şansım biter mi?
Hayır. “Diğer Alıcılar” kategorisine aktarılırsınız.