TOKİ BAŞVURU SIRALAMA TABLOSU: TOKİ 500 bin konut projesine ilk 5 gün kimler başvuru yapabilecek? T.C. Kimlikte son numaralara göre...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesi için başvuru sürecine ilişkin yeni düzenleme yaptı. Buna göre, yoğunluğu önlemek amacıyla ilk 5 gün boyunca başvurular T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre alınacak. TOKİ, başvuru sisteminin detaylarını paylaştı. İşte gün gün başvuru sıralaması ve kimlerin hangi gün başvurabileceği…