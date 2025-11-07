TOKİ BAŞVURU SIRALAMA TABLOSU: TOKİ 500 bin konut projesine ilk 5 gün kimler başvuru yapabilecek? T.C. Kimlikte son numaralara göre...

Yüzyılın konut projesi olarak duyurulan TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine başvurularda yeni karar açıklandı. Başvuruların yoğunluk yaşanmadan alınabilmesi için ilk 5 gün, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre yapılacak. TOKİ, başvuru planını gün gün duyurdu. İşte kimlik numarasına göre başvuru takvimi…
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesi için başvuru sürecine ilişkin yeni düzenleme yaptı. Buna göre, yoğunluğu önlemek amacıyla ilk 5 gün boyunca başvurular T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre alınacak. TOKİ, başvuru sisteminin detaylarını paylaştı. İşte gün gün başvuru sıralaması ve kimlerin hangi gün başvurabileceği…
1. GÜN: 10 Kasım 2025 Pazartesi günü T.C. kimlik numarasının son rakamı 0 olan vatandaşlar
2. GÜN: 11 Kasım 2025 Salı günü T.C. kimlik numarasının son rakamı 2 olan vatandaşlar.
3. GÜN: 12 Kasım 2025 Çarşamba günü T.C. kimlik numarasının son rakamı 4 olan vatandaşlar
4. GÜN: 13 Kasım 2025 Perşembe günü T.C. kimlik numarasının son rakamı 6 olan vatandaşlar
5. GÜN: 14 Kasım 2025 Cuma günü T.C. kimlik numarasının son rakamı 8 olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.
15 Kasım 2025 tarihi itibarı ile uygulama son bulacak olup başvuru sistemi tüm vatandaşlara açılacaktır.