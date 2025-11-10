TOKİ BAŞVURULARI E-DEVLET'TE AÇILIYOR: İşte kimlik numarasına göre TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru tarihleri ve şartları

“Ev Sahibi Türkiye” vizyonu





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, projenin sadece bir konut kampanyası değil, “Türkiye’nin sosyal dayanışma ruhunu yeniden güçlendiren bir dönüşüm hamlesi” olduğunu ifade etti.

Bakan Kurum, “Yüzyılın Konut Projesi ile her ilimizde yüz binlerce ailenin hayali gerçek olacak” dedi.