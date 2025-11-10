TOKİ BAŞVURULARI E-DEVLET'TE AÇILIYOR: İşte kimlik numarasına göre TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru tarihleri ve şartları

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi için başvurular bugün resmen başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Yüzyılın Konut Projesi”, “Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla 81 ilde hayata geçiriliyor. Projede 1 milyon 800 bin liradan başlayan fiyatlarla, devlet güvencesinde %10 peşinat ve 240 ay vade imkânı sunuluyor. Dar gelirli, emekli, engelli, şehit yakını, gazi ve gençler için özel kontenjan ayrılan projede, başvurular e-Devlet üzerinden veya Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor. e-Devlet üzerinden başvuru yoğunluğunu önlemek amacıyla, ilk beş gün kimlik numarasının son hanesine göre sistem erişimi kademeli olarak açılacak. 10 Kasım 2025 tarihi itibarıyla T.C kimlik numaralarının son rakamı "0" olanlar bugün başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşte TOKİ sosyal konut e-devlet başvuru ekranı ve detaylar...
Türkiye genelinde 81 ilde hayata geçirilecek “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında 500 bin sosyal konut için başvurular başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde yürütülen proje, “Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla dar ve orta gelirli vatandaşlara uzun vadeli ödeme kolaylığı sunacak.
Başvurular e-Devlet ve banka şubeleri üzerinden alınacak
Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre vatandaşlar, 10 Kasım Pazartesi itibarıyla başvurularını e-Devlet üzerinden veya Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubelerinden yapabilecek.
e-Devlet başvurularında yoğunluğu önlemek amacıyla sistem, ilk beş gün kimlik numarasının son hanesine göre erişime açılacak:
10 Kasım: Sonu “0” olanlar
11 Kasım: Sonu “2” olanlar
12 Kasım: Sonu “4” olanlar
13 Kasım: Sonu “6” olanlar
14 Kasım: Sonu “8” olanlar
15 Kasım’dan itibaren ise kimlik numarasına bakılmaksızın herkes başvuruda bulunabilecek. Banka şubelerinden yapılacak başvurularda kimlik numarası sınırlaması bulunmayacak.
Kimler başvurabilecek?
Projeye, 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve üzerine kayıtlı konut bulunmayan herkes başvurabiliyor.
Aylık hane halkı gelir sınırı İstanbul için 145 bin TL, diğer iller için 127 bin TL olarak belirlendi.
Başvurular e-Devlet’te 18 Aralık’ta, banka şubelerinde ise 19 Aralık’ta sona erecek.
Şehit aileleri, gaziler ve vazife malulleri ise başvuru bedeli ödemeden yalnızca banka şubelerinden başvuru yapabilecek.
Projede özel kontenjanlar
Kapsayıcı bir sosyal konut modeli olarak tasarlanan projede belirli gruplara özel kontenjanlar ayrıldı:
Şehit aileleri, gaziler, terör, harp ve vazife malulleri ile engellilere %5,
3 ve üzeri çocuk sahibi ailelere %10,
Emeklilere ve 18–30 yaş arası gençlere %20 kontenjan tanındı.
Bakanlık, bu uygulamanın amaçlarından birinin “toplumun her kesimine ev sahibi olma fırsatı sunmak” olduğunu vurguladı.
En fazla konut İstanbul, Ankara ve İzmir’de
Proje kapsamında 81 ilin tamamında konutlar inşa edilecek. Ancak en fazla konutun yapılacağı şehirler şöyle:
İstanbul: 100 bin konut
Ankara: 30 bin 823 konut
İzmir: 21 bin 20 konut
Bursa: 17 bin 225 konut
Konya: 15 bin konut
İstanbul’daki sosyal konutlar hem Anadolu hem Avrupa yakasında belirlenen ilçelere dağılacak. Ankara, İzmir, Bursa ve Konya’da da şehir merkezlerinden çevre ilçelere uzanan geniş bir dağılım planlandı.
Uygun fiyat ve uzun vade imkânı
Devlet güvencesiyle satışa sunulacak konutların fiyatı 1 milyon 800 bin TL’den başlayacak.
Vatandaşlar, %10 peşinat ödeyerek 240 ay (20 yıl) vadeyle taksitli ödeme planına dahil olabilecek.
Taksit tutarları:
İstanbul: 7.313 TL’den,
Diğer iller: 6.750 TL’den başlayacak.
TOKİ yetkilileri, taksitlerin ilerleyen dönemlerde memur maaş katsayısına bağlı olarak güncelleneceğini bildirdi.
Yeni konutlar yatay mimariyle yükselecek
Projede yer alacak konutlar, 1+1 ve 2+1 planlarında olacak. Tüm yapılar, yatay mimari anlayışıyla ve geleneksel Türk evi dokusuna uygun şekilde tasarlanacak.
Mahalle kültürünü güçlendirmeyi hedefleyen proje kapsamında parklar, okul alanları, camiler, sosyal tesisler ve yürüyüş yolları da yer alacak.
Hak sahibi belirleme kuraları
İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Teslimatların ise 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.
“Ev Sahibi Türkiye” vizyonu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, projenin sadece bir konut kampanyası değil, “Türkiye’nin sosyal dayanışma ruhunu yeniden güçlendiren bir dönüşüm hamlesi” olduğunu ifade etti.
Bakan Kurum, “Yüzyılın Konut Projesi ile her ilimizde yüz binlerce ailenin hayali gerçek olacak” dedi.