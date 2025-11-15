TOKİ başvurusu kabul edilmezse 5000 TL iade edilecek mi? TOKİ kura çıkmazsa başvuru ücreti ne zaman iade edilir?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvurular başladı. Başvuru bedeli 5 bin TL olarak belirlenirken, vatandaşlar ödemenin son tarihini merak ediyor. Başvuru ücretinin yatırılmaması halinde başvurular geçersiz sayılacak. Peki, TOKİ 5000 TL ne zamana kadar yatırılacak ve çıkmayanlara para ne zaman iade edilecek?

1 /4 Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak TOKİ 500 bin sosyal konut başvurularında, 5 bin TL başvuru ücreti öne çıktı. T.C. Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası şubeleri ile e-Devlet üzerinden yatırılabilen ücretin son günü merak konusu oldu. İşte, TOKİ başvuru ücreti ödeme ve iade tarihleri…

2 /4 TOKİ 5000 TL NE ZAMAN YATIRILACAK? TOKİ başvuru ücreti olan 5000 TL'nin, sistemin verdiği IBAN’a, EFT/havale/ATM yoluyla ödeme yapılması gerekiyor. Süresinde yapılmazsa başvuru iptal olur. e-Devlet kanalıyla yapılacak başvurularda; Banka tarafından SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış olan hesaba, başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde eft, havale, ATM ile yatırılması gerekiyor. Aksi halde mevcut başvuru iptal ediliyor.

3 /4 E-devlet başvuru ekranında yazan bilgiler şu şekilde: Ekrandaki "Başvur" düğmesine tıkladıktan sonra işlemin tamamlanması için başvuru bedelini ödemeniz gerekecektir. Bunun için Ziraat Bankası tarafından adınıza açılacak ve SMS ile size bildirilecek olan hesaba 5000 TL yatırmanız gerekecektir. Lütfen başvuru bedelini yatırırken hesabı kontrol ediniz ve başvuru bedelinin adınıza açılmış doğru hesaba yatırıldığından emin olunuz. Söz konusu hesabınızda başvuruyu takip eden üçüncü iş günü mesai saati sonuna kadar yeterli miktarda bakiye bulundurmaz iseniz başvurunuz geçersiz olacaktır.