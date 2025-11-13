TOKİ çıkmazsa iadesi hangi tarihte yapılır, kesinti olur mu? TOKİ başvuru parası iade ediliyor mu, 5 bin TL başvuru ücreti iadesi yapılacak mı?

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NASIL ALINIR?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuru ücreti iadesi ile ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.

Ancak 2022 yılında TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapıp, hak sahibi olamayan kişilerin iade parası ile ilgili TOKİ'den yapılan açıklamada; “Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.” ifadeleri kullanıldı.