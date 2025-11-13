TOKİ çıkmazsa iadesi hangi tarihte yapılır, kesinti olur mu? TOKİ başvuru parası iade ediliyor mu, 5 bin TL başvuru ücreti iadesi yapılacak mı?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için yatırılan 5 bin TL’lik başvuru ücretine dair iade süreci merak konusu oldu. Başvurusunu tamamlayan ancak kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar, yatırdıkları tutarın ne zaman ve nasıl geri ödeneceğini araştırıyor. İşte TOKİ 5 bin TL başvuru parası iadesine ilişkin detaylar.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Başvuru bedeli 5.000 TL olarak belirlendi. Ancak şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri başvuru bedelinden muaf tutulacak.
TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU ÜCRETİ GERİ ALINACAK MI?
81 ilde dar gelirli vatandaşlar için uygun koşullarda 500 bin sosyal konutun satışa sunulacağı bu proje için başvurular 10 Kasım 2025 – 19 Aralık 2025 arasında toplanacak. İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. Kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşlara ise yatırılan tutar geri iade edilecek.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NASIL ALINIR?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuru ücreti iadesi ile ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.
Ancak 2022 yılında TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapıp, hak sahibi olamayan kişilerin iade parası ile ilgili TOKİ'den yapılan açıklamada; “Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.” ifadeleri kullanıldı.