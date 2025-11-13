TOKİ e-Devlet başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ sosyal konut başvurusunda hangi belgeler ve şartlar gerekiyor? 500 Bin Sosyal Konut Projesi takvimi

TOKİ’nin yeni sosyal konut kampanyasında başvuruların nasıl yapılacağı, kimlerin hak sahibi olabileceği, gelir ve ikamet şartlarının nasıl uygulanacağı vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında. e-Devlet ve banka başvuru süreçlerinin ayrıntıları, kategori sınıflandırmaları, konut sahibi olmama kriteri ve gelir sınırı gibi kritik detayların netleşmesiyle birlikte, yoğun ilgi gören projede başvuru aşamalarının nasıl ilerleyeceği büyük bir takip konusu haline geldi. Yeni sistemi anlamak isteyen vatandaşlar, tüm başvuru koşulları, hak sahipliği kurası ve kapsamı genişleyen sosyal konut modeline dair detayları araştırmayı sürdürüyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 500 Bin Sosyal Konut Projesi için başvurular başladı. e-Devlet ve banka üzerinden alınan başvurular için son tarih, kategori ayrıntıları ve gelir şartı netleşti. İşte, TOKİ başvuru takvimi, e-Devlet son gün, başvuru şartları ve kategorilere göre tüm detaylar…

TOKİ e-Devlet başvuruları son gün ne zaman? Kampanyaya ilişkin e-Devlet başvuruları 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla açıldı. Yoğunluğu azaltmak için TCKN’nin son hanesine göre kademeli başvuru sistemi uygulandı.

İlk 5 günlük başvuru takvimi şöyle: 10 Kasım 2025: Son rakam 0 11 Kasım 2025: Son rakam 2 12 Kasım 2025: Son rakam 4 13 Kasım 2025: Son rakam 6 14 Kasım 2025: Son rakam 8 Bu dönemden sonra 15 Kasım - 19 Aralık 2025 tarihleri arasında tüm vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

e-Devlet son başvuru günü: 18 Aralık 2025



Projeye göre belirlenen bankalar üzerinden yapılacak başvurular için TCKN sınırlaması bulunmuyor. Vatandaşlar, 10 Kasım - 19 Aralık 2025 tarihleri arasında Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası şubelerinden başvuru yapabiliyor.

Başvuru ücreti ne kadar? Başvuru sürecinde tüm kategoriler için 5.000 TL başvuru bedeli alınacak.

TOKİ hak sahibi kurası ne zaman?

Başvuru tamamlandıktan sonra tüm kategorilerde hak sahiplerini belirlemek için kura çekimi yapılacak. Kura programı TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak.

TOKİ Başvuru Kategorileri Başvurular 7 ana kategoride kabul ediliyor:

-Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri -Kore ve Kıbrıs Gazileri -En az %40 Engelli Vatandaşlar -Emekliler -3 ve Daha Fazla Çocuklu Aileler -18–30 yaş arası Gençler -Diğer Alıcı Adayları

2025 TOKİ 500 bin konut başvuru şartları Projeye başvurmak için yerine getirilmesi gereken temel şartlar şöyle: ▪ En az 10 yıldır T.C. vatandaşı olmak ▪ 18 yaşını doldurmuş olmak

İkamet Şartı Başvurulacak il/ilçe/beldede en az 1 yıl kesintisiz ikamet Şehit aileleri için ikamet şartı: 3 yıl Emekli vatandaşlar için: Proje ilinde ikamet veya il nüfusuna kayıt Deprem bölgesi illerinde: İkamet veya nüfus kaydı yeterli İkamet değişikliği olanlar: Eskiden yaşadığı bölgede en az 1 yıl oturduğunu belgeleyerek başvurabilir.



Konut sahibi olmama şartı Başvuru sahibi, eşi ve velayet altındaki çocuklar üzerine 24 Ekim 2025 itibarıyla kayıtlı konut bulunmamalı.

Daha önce TOKİ ile sözleşme yapmamış olmak Tapulu diğer gayrimenkullerin toplam rayiç değeri 1 milyon TL’yi geçmemeli.

Gelir Şartı Son 12 aylık hane gelir ortalaması: Türkiye geneli: 127.000 TL altı İstanbul: 145.000 TL altı

Kategoriye özel şartlar Genç kategorisi: 10/11/1995 sonrası doğanlar

3+ çocuklu aileler: 19/12/2007 sonrası doğmuş en az 3 çocuk

Şehit aileleri için konut sahibi olma ve gelir şartı aranmıyor

Daha önce İlk Evim/Arsa projelerinde hak sahibi olanlar bu projeye başvuramıyor.

TOKİ başvuru takvimi Başvuru başlangıcı 10 Kasım 2025.





TCKN'nin son rakamına göre başvurular 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında alınacak.





Tüm vatandaşlara açık başvuru dönemi 15 Kasım - 19 Aralık 2025.





e-Devlet üzerinden başvuru için son gün 18 Aralık 2025.





Banka üzerinden başvurular 10 Kasım - 19 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılabilecek.





Kura tarihi TOKİ tarafından ayrıca duyurulacak.

