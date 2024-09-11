TOKİ Hatay deprem konutları kura çekilişi için geri sayım başladı. 6 Şubat'ta gerçekleşen deprem sonrasında evleri yıkılan vatandaşlar için inşa edilen bu konutlar, yapılacak TOKİ kura çekilişi ile sahiplerine teslim edilecek. TOKİ kura çekilişi, daha önceki kura çekimlerinde olduğu gibi internet üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Peki, TOKİ Hatay deprem konutları kura çekilişi ne zaman? İşte TOKİ Hatay deprem konutları kura çekilişi 2+1, 3+1 konut sonuçları isim listesi.

1 / 4 Hatay'da inşa edilen TOKİ deprem konutları için büyük bir heyecan bekleniyor. "TOKİ Hatay deprem konutları kura çekilişi" ve "TOKİ Hatay deprem konutları kura çekilişi sonuçları" depremzedelerin gündeminde. Peki Hatay TOKİ deprem konutları kura çekimi ne zaman? İşte detaylar.

2 / 4 Depremzedeler için hazırlanan bu konutlar, Hatay genelinde pek çok aileye umut olacak. TOKİ tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekilişinin sonuçları ve isim listesi merakla takip ediliyor.

3 / 4 Kura çekimi sonrasında hak sahibi olan kişinin, yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayacaklar. Peki, TOKİ Hatay kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, pek çok vatandaşın merakla araştırdığı o detaylar.