TOKİ'nin "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında, vatandaşlara konut sahibi olma fırsatının yanı sıra, müstakil arsa temini de sağlanmaktadır. Bu projede, belirlenen bölgelerdeki arsa satışı, dar ve orta gelirli vatandaşların kendi evlerini yapabilmeleri için sunulmaktadır. Peki TOKİ ilk evim projesi kapsamında müstakil arsaları devlet yapıyor mu? İlk evim arsalarda TOKİ ev yapıp teslim edecek mi?
TOKİ İlk Evim Arsa Projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2022 yılında başlatılan ve dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlı arsa sahibi olma imkanı sunan bir projedir. Bu arsalar, hak sahiplerine altyapısı tamamlanmış şekilde devredilecektir. Hak sahipleri, bu arsalara üzerine en fazla 150 metrekare brüt alanlı bir konut inşa edebileceklerdir. Peki TOKİ ilk evim projesi kapsamında müstakil arsaları devlet yapıyor mu? İlk evim arsalarda TOKİ ev yapıp teslim edecek mi?
TOKİ ilk evim projesi kapsamında müstakil arsaları devlet yapıyor mu?
Müstakil ev isteyenlere TOKİ proje, mimari, mühendislik desteği verecek, ancak, kendi projesini veya TOKİ’nin verdiği projeyi kullanarak evini kendi yapacak.
Müşterek arsa alanlara, yine TOKİ proje, mimari, mühendislik desteği verecek, çoğunluk sağlanarak bina yapımını talep edenlere de TOKİ yapım desteği sağlayacak.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim Arsa projesinde inşaat süresinin 2 yıl olduğunu söyleyerek, "Süreçte aksaklıklar yaşanması durumunda vatandaşımıza kolaylık sağlayacağız. Yapım desteği istenmesi halinde TOKİ’miz onlara gerekli desteği sağlayacak." demişti.
Müstakil arsalara evler ne zaman başlanılacak?
Müstakil arsalar üzerine, arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.
Müşterek arsa için müracaat edenler, tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır.
TOKİ arsalarda İnşaat yapım sürelerin uymayanların arsaları geri alınır mı?
İnşaat yapım süreleri ile ilgili şartlara uymayanlara tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın,
ödemiş olduğu bir bedel var ise ödemiş olduğu bedelin yüzde 10'u kesilerek kalan meblağ iade edilir ve tahsisi geri alınır.
Arsa almaya hak kazanan kişi arsayı hemen satabilir mi?
Arsa tahsis yapılan hak sahiplerine banka sözleşmesi akabinde ipotekli ve şerhli tapu tescilleri sağlanacak ve altyapı işlemleri tamamlandığında ise inşaat süreleri başlayacaktır.
Kanun gereği 1. yılda inşaata başlaması ve inşaatını 2 yıl içinde tamamlaması ve borcun ödenmesi halinde ipotek ve şerh terkin edildikten sonra satışa engel bir durum kalmayacaktır.
Müstakil ve müşterek parseller nasıl olacak?
İlk grupta 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan en fazla brüt 150 metrekare konut yapmaya müsait müstakil parsel şeklindeki arsalar, ikinci grupta müşterek parseller bulunuyor.
Müşterek parsellerde binalar zemin artı 4 katı, 5 katı geçmeyecek. Müstakil parsellerde ise hak sahipleri belirlenen proje doğrultusunda evlerini inşa edebilir.