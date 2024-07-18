TOKİ İlk Evim Arsa Projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2022 yılında başlatılan ve dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlı arsa sahibi olma imkanı sunan bir projedir. Bu arsalar, hak sahiplerine altyapısı tamamlanmış şekilde devredilecektir. Hak sahipleri, bu arsalara üzerine en fazla 150 metrekare brüt alanlı bir konut inşa edebileceklerdir. Peki TOKİ ilk evim projesi kapsamında müstakil arsaları devlet yapıyor mu? İlk evim arsalarda TOKİ ev yapıp teslim edecek mi?