"TRT Tabii televizyondan nasıl izlenir mi? Tabii Spor nasıl izlenir, ücretli mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT'nin yeni dijital platformu Tabii, kullanıcıların internet üzerinden çeşitli içeriklere ulaşmalarını sağlıyor. TRT Tabii, hem yetişkinler hem de çocuklar için yerli ve yabancı dizi, film, belgesel gibi birçok içeriği sunuyor. Platform ayrıca bazı spor karşılaşmalarını da yayınlıyor, bu nedenle spor karşılaşmalarını canlı izlemek isteyen izleyicilerin ilgisini çekiyor.
TRT TABİİ ÜCRETSİZ Mİ, NASIL İZLENİR?
TRT Tabii, 7 Mayıs’ta Türkiye’de kullanıma sunuldu. Platform ilk aşamada ücretsiz olarak kullanılabilecek. 2024'ün ilerleyen dönemlerinde ise platformun uluslararası pazarlara açılması planlanıyor. TRT Tabii dijital platformu için internet sitesine tıklayarak ve mail ile üye olarak izleyebilirsiniz.
TRT Tabii Üzerinden Canlı Yayın İzlemek
TRT Tabii platformu, TRT'nin canlı yayınlarını da izleme imkânı sunar. TRT Tabii üzerinde TRT 1, TRT Haber, TRT Spor, TRT Çocuk gibi kanalların canlı yayınlarına erişebilirsiniz.
TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC
TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6
TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6
TRT KAÇINCI KANAL?
Digiturk D-Smart Tivibu Kablo TV Analog Kablo TV Turkcell TV+
- - - 900 S04
TABİİ NEDİR?
TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii platformu Türkçe, Arapça, Urduca İspanyolca ve İngilizce olmak üzere 5 farklı dilde yayın yapıyor. tabii, aksiyondan komediye tarihi dramadan animasyona kadar birçok orijinal içeriğe ev sahipliği yapıyor. Modern Doğu Masalları, Koyu Beyaz, Son Gün, Kapı, Hay Sultan, Şanzelize Düğün Salonu, Derin Mor, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Küçük Dahi İbn-i Sina, Akif, Şebeke, Adalet, Aşkımız Yeter, Dayton ve Yangın Günleri dahil olmak üzere toplamda 184 yeni bölüm ile 30'un üstünde proje yer almakta. Ayrıca çocuklar için animasyon içerikleri de platformda kendine yer alıyor. Aynı şekilde TRT'nin sevilen yapımları da platformda mevcut.
Bazı orijinal yapımların yeni sezonları, festivallerden ödüllerle dönen yeni lisanslı filmler, diziler ve belgeseller ile ses getirecek yeni orijinal yapımların da ekleneceği tabii, seçili ülkelerde test yayınına başladı. Platform yakında tüm dünyada izlenebilecek.
tabii'nin sosyal medya hesapları ise 30 milyonu aşan takipçiye ulaştı. TRT ekranlarında yayınlanan spor müsabakalarının da canlı olarak izlenebildiği tabii, gelecek sezondan itibaren TRT 1 ve TRT Spor ile birlikte 3 yıl boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarına ev sahipliği yapacak.