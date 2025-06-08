Kurban Bayramı tatili nedeniyle milyonlarca kişi yola çıkarken, son iki günde 35 bin 682 araca hız ve radar işlemi yapıldı. Trafikte cezai yaptırımların artması ile vatandaşlar EDS ve radar haritasını sorguluyor. Nerede, hangi ilde, kaç tane radar, EDS olduğu merak ediliyor. Peki, Radar haritası nereden görüntülenir? Hangi ilde, nerede, kaç radar var? İşte başlangıç ve varış noktasına göre iller arası EDS, radar görüntüleme, radar yeri sorgulama, Türkiye'nin radar haritası!
İçişleri Bakanlığı, trafik kazalarını önlemek ve bayram sürecinde güvenli seyahat sağlamak için yeni bir dijital hizmete imza attı. Vatandaşlar, artık yolculuk yapacakları güzergahtaki radarlı ve radarsız trafik uygulama sayılarını online olarak görebilecek. Kurban Bayramı öncesinde devreye alınan bu sistem, iller arası yolculuklarda şeffaflık ve denetimi artırmayı amaçlıyor. Yeni uygulama sayesinde hem sürücüler hem yolcular için daha güvenli bir trafik ortamı oluşturulması hedefleniyor. Peki, Başlangıç ve varış noktasına göre hangi ilde ne kadar radar var? İşte detaylar...
Trafikte radarlar artırıldı
Trafikteki yoğunluk artarken, Emniyet Genel Müdürlüğü, sabit radar ve elektronik denetleme sistemlerinin yerlerini duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu denetimlerin bayram boyunca sıklaştırılacağını ve anında uygulanacağını belirtti.
Radar yerleri öğrenilebiliyor
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, hazırlanan sayfa, vatandaşlara nerede radar denetimi yapıldığını nokta atışlı olmasa da güzergahlarındaki uygulama sayılarını gösteriyor. Sistem üzerinden başlangıç noktası ile varış noktası seçiliyor, hem radarlı hem radarsız trafik uygulamaların sayılarını öğrenilebiliyor.
Sistem, radarlı veya radarsız uygulama yapılan yerlerin tam yeri hakkında bilgi vermiyor. Örneğin, sayfa üzerinden "İstanbul'dan Ankara'ya 35 radarlı trafik uygulaması, 32 radarsız trafik uygulaması" şeklinde bilgi veriliyor.
Ayrıca sistemdeki interaktif Türkiye haritası üzerinden de başlangıç noktası ile varış noktası seçilebiliyor. Sistemde paylaşılan veriler, polis ve jandarma birimlerinin gösterimi yapılan il geneli devam eden trafik uygulamalarını kapsıyor ve 30 dakikada bir yenileniyor.
Sayfada sürücülere, "Lütfen trafik kurallarına uyalım. Yolun sonu bayram olsun." uyarısında da bulunuluyor. Bu sistemle, sürücülerin denetimden haberdar olarak dikkatli olmaları hedefleniyor.
Trafik radar sorgulama nasıl yapılır?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı bir televizyon programında, güzergahlardaki radar sayılarını gösteren bir mobil uygulama hazırlandığını, bayram sonrasında da bunun tanıtımının yapılacağını duyurdu.
Yetkililer, trafikteki radar uygulamasının amacının "tuzak kurmak" veya "ceza yazmak" olmadığını, asıl gayelerinin trafikteki can kayıplarını önlemek olduğunu vurguluyor.
İllerarası radar nasıl sorgulanır?
Hazırlanan sayfa, vatandaşlara nerede radar denetimi yapıldığını nokta atışlı olmasa da güzergahlarındaki uygulama sayılarını gösteriyor.
Sistem üzerinden başlangıç noktası ile varış noktası seçiliyor, hem radarlı hem radarsız trafik uygulamaların sayılarını öğrenilebiliyor.
İLLER ARASI RADAR SAYISI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan trafikte yeni döneme ilişkin açıklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin başladığı arefe gününde meydana gelen trafik kazalarında 10 kişinin öldüğünü, bin 319 kişinin yaralandığını bildirdi. Yerlikaya, 2 milyon 591 bin 34 aracın otoyolları kullandığını ve yüzde 99,1'inin trafik kuralların uyduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nda meydana gelen trafik kazalarına ilişkin son durumu paylaştı.
Yerlikaya paylaşımında şunları söyledi:
''Kurban Bayram tatili başladı. Arefe gününde (perşembe) 863 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 10 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 1.319 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kurban Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor.
Arefe gününde Ulaştırma Bakanlığımızın verilerine göre; 2 milyon 591 bin 34 araç otoyolları kullandı. Arefe gününde trafik ekiplerimizce de; Bu araçlardan 23 bin 275’ine hız ve radar işlemi yapıldı. Oran %0,9 Aşırı hız yapmayarak trafik kurallarına uyan % 99,1 oranındaki her bir sürücümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Diğer %0,9’luk kısmında daha dikkatli davranarak aşırı hız yapmayacağına, hem kendisinin hem sevdiklerinin hem de masum insanların canlarını riske atmayacağına yürekten inanıyorum. Onlarda %99,1’lik kurallara uyan sürücülerimizin yanında olacaklardır.
Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın. Yollar, bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için var, ayırmak için değil.''
SABİT RADARLAR VE HIZ DENETİMLERİ
Sabit radarlar, özellikle çevreyolları ve otoyollarda hız tespiti yapan platformlardaki kameralarla hız kontrolü gerçekleştiriyor. Bu radarlar, yolun kenarlarına yerleştirilen TEDES direkleri aracılığıyla da hız denetimi yapabiliyor. Sürücüler, hız limitlerini aşmaları durumunda otomatik olarak ceza ile karşılaşıyor.
RADAR CEZASI NE KADAR?
2025 yılında radar cezası şu şekilde belirlendi:
- Yüzde 10-30 arası hız aşımı: 2 bin 168 TL,
- Yüzde 30-50 arası hız aşımı: 4 bin 512 TL,
- Yüzde 50'den fazla hız aşımı: 9 bin 268 TL.