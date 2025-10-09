Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Dini Bilgiler
Üç aylar ne zaman başlıyor? Recep, Şaban, Ramazan aylarının 2026 tarihleri

Üç aylar ne zaman başlıyor? Recep, Şaban, Ramazan aylarının 2026 tarihleri

16:539/10/2025, Perşembe
G: 9/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Üç Aylar'ın 2025-2026 başlangıç tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile kesinleşti. Recep ayıyla başlayan, Şaban ayıyla devam eden ve en son Ramazan ayının idrak edilmesiyle sona eren üç aylar, bu yıl yine milyonlarca vatandaşlar tarafından ibadetlerle karşılaşanacak. İşte Recep, Şaban, Ramazan aylarının 2026 tarihleri

Yılın son ayınlarına girerken başlayacak olan bu kutsal zaman dilimi, içinde Regaib, Miraç ve Berat Kandilleri gibi mübarek geceleri ve nihayetinde oruç ayı Ramazan'ı barındırıyor. Peki, Üç Aylar ne zaman başlıyor? İşte Recep, Şaban ve Ramazan ayı başlangıç tarihi 2025 - 2026 takvimi ve tüm detaylar. Peki 3 ayların başlangıcı ne zaman, Recep, Şaban, Ramazan hangi tarihte?

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı dini günler takvimine göre Üç Aylar, Hicri 1447 yılının ilk günü olan Recep ayının başlangıcı ile idrak edilmeye başlanacaktır. 21 Aralık 2025 Pazar günü idrak edilmeye başlanacak olan Üç Aylar, manevi bir yolculuğun ilk adımı olarak kabul edilmektedir.

2025-2026 ÜÇ AYLAR TAKVİMİ

Hicri takvimin kayması nedeniyle 2025 sonunda üç aylar yeniden başlayacak. Bu, 33 yılda bir görülen bir olaydır. Yeni Hicri yılda:

Recep Ayı: 21 Aralık 2025 Pazar

Şaban Ayı: 20 Ocak 2026 Salı

Ramazan Ayı: 18 Şubat 2026 Çarşamba (Son oruç: 19 Mart 2026 Perşembe)

Ramazan Bayramı: 20 Mart 2026 Cuma

Bu ikili başlangıç, manevi hazırlık için ekstra bir fırsat sunar; özellikle kış aylarına denk gelen Ramazan, oruç sürelerini kısaltarak ibadeti kolaylaştırır.






#üç aylar
#üç aylar tarihi
#recep ayı
#şaban ayı
#ramazan ayı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Enes Batur YouTube kanalını kapattı mı?