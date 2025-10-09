Üç aylar ne zaman başlıyor? Recep, Şaban, Ramazan aylarının 2026 tarihleri

Üç Aylar'ın 2025-2026 başlangıç tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile kesinleşti. Recep ayıyla başlayan, Şaban ayıyla devam eden ve en son Ramazan ayının idrak edilmesiyle sona eren üç aylar, bu yıl yine milyonlarca vatandaşlar tarafından ibadetlerle karşılaşanacak. İşte Recep, Şaban, Ramazan aylarının 2026 tarihleri
Yılın son ayınlarına girerken başlayacak olan bu kutsal zaman dilimi, içinde Regaib, Miraç ve Berat Kandilleri gibi mübarek geceleri ve nihayetinde oruç ayı Ramazan'ı barındırıyor. Peki, Üç Aylar ne zaman başlıyor? İşte Recep, Şaban ve Ramazan ayı başlangıç tarihi 2025 - 2026 takvimi ve tüm detaylar. Peki 3 ayların başlangıcı ne zaman, Recep, Şaban, Ramazan hangi tarihte?
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı dini günler takvimine göre Üç Aylar, Hicri 1447 yılının ilk günü olan Recep ayının başlangıcı ile idrak edilmeye başlanacaktır. 21 Aralık 2025 Pazar günü idrak edilmeye başlanacak olan Üç Aylar, manevi bir yolculuğun ilk adımı olarak kabul edilmektedir.
2025-2026 ÜÇ AYLAR TAKVİMİ
Hicri takvimin kayması nedeniyle 2025 sonunda üç aylar yeniden başlayacak. Bu, 33 yılda bir görülen bir olaydır. Yeni Hicri yılda:
Recep Ayı: 21 Aralık 2025 Pazar
Şaban Ayı: 20 Ocak 2026 Salı
Ramazan Ayı: 18 Şubat 2026 Çarşamba (Son oruç: 19 Mart 2026 Perşembe)
Ramazan Bayramı: 20 Mart 2026 Cuma
Bu ikili başlangıç, manevi hazırlık için ekstra bir fırsat sunar; özellikle kış aylarına denk gelen Ramazan, oruç sürelerini kısaltarak ibadeti kolaylaştırır.