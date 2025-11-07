VERGİ AFFI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: Vergi affı düzenlemesi var mı, gelecek mi?

Vergi affı iddiaları gündemdeki yerini korurken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Şimşek, son dönemde sıkça gündeme gelen “vergi affı olacak mı?” sorularına net yanıt verdi. İşte Bakan Şimşek’in son açıklamaları ve vergi affı düzenlemesine dair detaylar…
VERGİ AFFI 2026 OLACAK MI?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Bakan Şimşek, yapılandırmanın vergi uyumunu bozduğunu belirterek, "Eğer mükellefimiz bilançosunu, gelir tablosunu sunup zorda olduğunu gösterirse memnuniyetle taksitlendirme yaparız. Bunun için bir yasal düzenleme gündemimizde yok." dedi.
"Vergisini ödemeyeni ödüllendirecek düzenlemeyi doğru bulmuyoruz"
Milletvekillerinin vergi affına ilişkin sorularını de yanıtlayan Şimşek, şunları söyledi: "Geçtiğimiz dönemlerde düzenlemeler yapıldı. Düzenlemelerde genelde vergi asıllarında herhangi bir indirim veya silinme olmadı. Sadece gecikme faiz ve zamları enflasyon oranında güncellendi. Yapılandırmanın vergi uyumunu bozduğu çok net. Eğer, mükellefimiz bilançosunu, gelir tablosunu sunup zorda olduğunu gösterirse memnuniyetle taksitlendirme yaparız. Bu anlamda yapılandırma zordaki herkese açık. Bunun için yasal düzenleme gündemimizde yok. Vergisini zamanında ödemeyeni ödüllendirecek düzenlemeyi doğru bulmuyoruz."