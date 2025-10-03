Volvo zirveyi terk etti, tahta kaybetti: Dünyanın en güvenilir otomobilleri tek tek sıralandı

Avrupa’da otomobil güvenliğinin referans noktası olan Euro NCAP, 2025 yılına ait çarpışma ve güvenlik test sonuçlarını açıkladı. Listede dikkat çeken birçok yeni model otomobil, ilk kez değerlendirmeye girerken, bazıları yüksek puanlarıyla öne çıktı. 2025 testlerinde özellikle elektrikli ve hibrit modellerin sayısında artış gözlemlendi. Otonom sürüş destek sistemleri, yaya güvenliği ve çocuk yolcu koruması gibi kriterlerde yapılan kapsamlı testlerde, bazı markalar tam puana yaklaşan skorlar elde etti.

1 /16 Çağımızın hızla gelişen teknolojisi, yalnızca iletişim ya da gündelik yaşamı değil, otomobil sektörünü de kökten dönüştürüyor. Başlangıçta akıllı telefonlar, giyilebilir cihazlar ve ev sistemlerinde kendini gösteren teknolojik devrim, artık otomotiv dünyasında da etkisini derinleştiriyor. Elektrikli araçların üretimiyle birlikte otomobiller sadece ulaşım aracı olmaktan çıktı; birer akıllı mobil platforma dönüştü. Sürücü destek sistemleri, yapay zekâ tabanlı güvenlik teknolojileri, otonom sürüş yazılımları ve internet bağlantılı bilgi-eğlence sistemleri, yeni nesil araçların vazgeçilmezleri haline geldi.

2 /16 Otomobillerdeki teknolojinin rüştünü ispat ettiği nokta hiç şüphe yok ki sürücünün işini kolaylaştıran donanımlar ile hem araç içi hem de araç dışındakilerin can güvenliğini sağlayan özellikler oldu. Böylece dünyanın önde gelen markalarını alarak zorlu testlere tabi tutan euroncap.com’a gözler çevrildi.

3 /16 Markaların adeta korkulu rüyası olan Euro NCAP, zorlu testlerin uygulandığı araçların karne notunu puanlıyor. Güncel verilere göre listeyi İsveçli Polestar 3 çekerken onu da Alman devi Audi takip etti. Listenin tamamı ise şu şekilde:

4 /16 POLESTAR 3 Genel değerlendirme: 5 yıldız Yetişkin Yolcu Koruması: % 90 Çocuk Yolcu Koruması: % 93 Yayaların Korunması: % 79 Güvenlik Destek Sistemleri: % 83

5 /16 AUDI A6 E-TRON Genel değerlendirme: 5 yıldız Yetişkin Yolcu Koruması: % 92 Çocuk Yolcu Koruması: % 91 Yayaların Korunması: % 75 Güvenlik Destek Sistemleri: % 80

6 /16 CUPRA TERRAMAR Genel değerlendirme: 5 yıldız Yetişkin Yolcu Koruması: % 89 Çocuk Yolcu Koruması: % 87 Yayaların Korunması: % 82 Güvenlik Destek Sistemleri: % 76

7 /16 GEELY EX5 Genel değerlendirme: 5 yıldız Yetişkin Yolcu Koruması: % 86 Çocuk Yolcu Koruması: % 87 Yayaların Korunması: % 83 Güvenlik Destek Sistemleri: % 83

8 /16 BYD SEALİON 7 Genel değerlendirme: 5 yıldız Yetişkin Yolcu Koruması: % 87 Çocuk Yolcu Koruması: % 93 Yayaların Korunması: % 76 Güvenlik Destek Sistemleri: % 79

9 /16 MINI COOPER E Genel değerlendirme: 5 yıldız Yetişkin Yolcu Koruması: % 89 Çocuk Yolcu Koruması: % 87 Yayaların Korunması: % 77 Güvenlik Destek Sistemleri: % 79

10 /16 HONGQİ E-HS9 Genel değerlendirme: 5 yıldız Yetişkin Yolcu Koruması: % 82 Çocuk Yolcu Koruması: % 87 Yayaların Korunması: % 73 Güvenlik Destek Sistemleri: % 82

11 /16 JAECOO 7 PHEV Genel değerlendirme: 5 yıldız Yetişkin Yolcu Koruması: % 81 Çocuk Yolcu Koruması: % 80 Yayaların Korunması: % 80 Güvenlik Destek Sistemleri: % 80

12 /16 Geçtiğimiz yılın verileri ise şu şekildeydi: MERCEDES BENZ E-CLASS 5 YILDIZ

13 /16 ZEEKR X 5 YILDIZ

14 /16 ZEEKR 001 5 YILDIZ

15 /16 SKODA SUPERB 5 YILDIZ