"Yarısı Bizden" Kampanyamızda konut ve iş yerleri için hibe, kredi, taşınma desteği miktarlarını artırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm desteklerinin artırıldığını duyurdu. “Yarısı Bizden” kampanyası kapsamında verilen destek tutarının 700 bin liradan 875 bin liraya yükseltildiğini açıkladı. Konut ve işyerleri için taşınma desteği 125 bin TL verilecek. Peki yarısı bizden kampanyasında kredi ödemeleri nasıl olacak? Kentsel dönüşüm kredi taksitleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamada kentsel dönüşüm desteklerinin artırıldığını duyurdu. “Yarısı Bizden” kampanyası kapsamında verilen destek tutarının 700 bin liradan 875 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.
Kentsel dönüşüm yarısı bizden kampanyası hibe, kredi, taşınma desteği ne kadar oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarısı bizden kampanyasındaki hibelerimizi artırıyoruz. Daha önce 700 bin lira olan hibemizi 875 bin liraya; yine 700 bin lira olan kredi tutarımızı 875 bin liraya, taşınma desteğimizi 100 bin liradan 125 bin liraya çıkarıyoruz. İstanbul'daki bir evin dönüşümü için toplam destek miktarını 1 milyon 875 bin liraya getiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Kentsel dönüşüm yarısı bizden kampanyasında kredi ödemesi nasıl olacak?
Kredi taksitleri yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlıyor. 10 yıla kadar vadeli kredi ödemelerinin ilk yılında faiz uygulanmıyor. Sonraki yıllar Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yarısı kadar güncelleme yapılacak.
Yarısı Bizden Kampanyası hibe, kredi ve taşınma destek tutarları
Yarısı Bizden’e nasıl başvuru yapılır?
e-Devlet başvurusuna gerek duyulmaz. Kat irtifakı kurulduktan sonra hak sahibi tespiti yaptırmak üzere ilçe belediyesine başvurur. Bakanlıkça belirlenen randevu gününde hak sahibi ile hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanır.
Yarısı Bizden kampanyasından kimler faydalanabilir?
İstanbul’un 39 ilçesinde riskli yapı sahiplerinin tümü kampanyadan faydalanabilir.
Yarısı Bizden kampanyası proje ön şartları nelerdir?
Yeni projedeki yapı (otopark ve sığınak hariç), eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü geçmemeli.
Ev/iş yerimin riskli olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?
Bakanlığa bağlı lisanslı kuruluşlara karot örneği baktırılarak risk durumu tespit edilir.