Emeklinin bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi de dahil birçok düzenlemeyi içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Emekli bayram ikramiyesinden faydalanacaklar arasında yaşlılık ödemesi alanlar da yer alıyor. Peki 65 yaş aylığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler teklife ilişkin, “Emeklilere verilen Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarında yapılan değerlendirmeler sonucunda, bütçe dengeleri de dikkate alınarak ikramiyeyi 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkarıyoruz. Yaklaşık 16 milyon emeklimiz var. Bu artışla beraber toplamda bütçe karşılığı 30 milyar TL’nin üstünde bir rakamı da bütçe dengelerini dikkate alarak Maliye ve Hazine Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey’in başkanlığında Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda çalışmalar tamamlandı. Bu oran belirlenerek kanun teklifimizde de yer verilmiş oldu” dedi.
YAŞLILIK MAAŞI ALANLAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?
Emekli bayram ikramiyesinden faydalanacaklar arasında yaşlılık ödemesi alanlar da yer alıyor.
Ödemeden faydalanan diğer gruplar şöyle; Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri.
BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
İkramiye ödemeleri bayramın hemen öncesinde yapılıyor. Buna göre Ramazan Bayramı 1. günü 30 Mart'ta idrak edilecek ve ikramiyelerin de 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplarda olması bekleniyor.
BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU 2025?
Bayram ikramiyesinden faydalanan SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri için ikramiye tutarı 4 bin TL olarak açıklandı. Geçen yıl 3 bin lira olan ikramiye toplamda 6 bin TL şeklinde hesaplara geçmişti.
NE ZAMAN HESAPLARA YATMASI PLANLANIYOR?
Hem Ramazan hem de Kurban bayramlarında emeklilere yapılacak 4 biner lira ikramiyenin bütçeye maliyetinin 127 milyar TL olarak hesaplandı.
Yetkililer, teklifin yasalaşmasının ardından 27 Mart Perşembe ve 28 Mart Cuma günleri emeklilerin hesaplarına yatırılacak şekilde planlama yapıldığını bildirdi.
Ramazan Bayramı arifesi 29 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar-1 Nisan Salı 2025 tarihlerinde kutlanacak.
Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde ödenen bayram ikramiyeleri, 2024 yılında yüzde 50 artırılarak 3 bin TL'ye yükseltilmişti.
BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİR?
Ödemenin yapılacağı tarihte Kurumumuzdan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.