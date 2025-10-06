YENİ TRAFİK CEZALARI 2025 NE KADAR?

Özellikle 2025 yılında yürürlüğe girmesi planlanan düzenlemeler, sürücüler için mali açıdan büyük bir yük oluşturacak. Hız ihlali, emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı ve kırmızı ışık ihlalleri gibi sık yapılan hatalar artık çok daha ağır para cezaları ile sonuçlanacak.

Örnek olarak:

Hız ihlali: 30.000 TL

Ehliyetsiz araç kullanmak: 40.000 TL

Ehliyeti iptal edilmiş sürücü: 200.000 TL

Trafikte tehlikeli davranış (makas, drift, takip): 140.000 – 180.000 TL

Bu rakamlar, Türkiye'de trafik cezalarının bugüne kadarki en yüksek seviyesine işaret ediyor.







