YENİ TRAFİK CEZALARI 2025 NE KADAR OLACAK?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Mobil radar cihazı Radarsan tarafından üretildi. Yapay zeka destekli bir cihaz. Radarlar her tarafa konulacak. Bunu hastane önüne, okul önüne koyacağız. En fazla kazanın olduğu yerlere konacak. Vatandaşlarımıza tuzak kurmuyoruz. Aplikasyonla nerede radar olacağını vatandaşlar görecek. Nokta atışı yerini söylemeyeceğiz. Amacımız ceza yazmak değil 'dikkat et buradayız demek'. Cihaz gece gündüz aynı kalitede çekebiliyor. Sadece hız değil, kemer kontrolü de yapabilecek. Ceza dakikalar içinde e-Devlet'e düşecek.

Canımızın yandığı yerlere bunu kuracağız. 5. hız ihlali cezasında psiko-teknik değerlendirme yapılacak ve psikiyatri muayenesi olacak. Yerleşim yeri dışında 90'la gitmeniz gereken yerde 140'la giderseniz ehliyetiniz alınacak. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki 'Trafik ölümleri önlenebilir halk sağılığı konusu'dur.







