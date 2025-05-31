Yeni trafik cezaları yürürlüğe giriş tarihi son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu ile trafik cezalarında artışa gidiliyor. Kapsamlı reformları içeren düzenleme 36 maddeden oluşuyor. Peki, yeni trafik cezaları ne kadar olacak 2025? İşte, 2025 yeni trafik cezası ücretleri ve ehliyetsiz araç kullanımı, alkollü araç kullanımı, emniyet kemeri takmama, kırmızı ışık ihlali, dirift atma, hız sınırı ceza tarifeleri
TBMM Adalet Komisyonu, trafik suçlarının, kazalarda can kaybının 2030'a kadar yarıya daha sonra da "sıfıra indirilmesi" hedefi ile hazırlanan yasa teklifini kabul etti. Adalet Komisyonu'nda kabul edilen teklife göre yeni trafik cezaları...
YENİ TRAFİK CEZALARI 2025 NE KADAR OLACAK?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle:
Mobil radar cihazı Radarsan tarafından üretildi. Yapay zeka destekli bir cihaz. Radarlar her tarafa konulacak. Bunu hastane önüne, okul önüne koyacağız. En fazla kazanın olduğu yerlere konacak. Vatandaşlarımıza tuzak kurmuyoruz. Aplikasyonla nerede radar olacağını vatandaşlar görecek. Nokta atışı yerini söylemeyeceğiz. Amacımız ceza yazmak değil 'dikkat et buradayız demek'. Cihaz gece gündüz aynı kalitede çekebiliyor. Sadece hız değil, kemer kontrolü de yapabilecek. Ceza dakikalar içinde e-Devlet'e düşecek.
Canımızın yandığı yerlere bunu kuracağız. 5. hız ihlali cezasında psiko-teknik değerlendirme yapılacak ve psikiyatri muayenesi olacak. Yerleşim yeri dışında 90'la gitmeniz gereken yerde 140'la giderseniz ehliyetiniz alınacak. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki 'Trafik ölümleri önlenebilir halk sağılığı konusu'dur.
EMNİYET KEMERİ KULLANMAMA CEZASI
Emniyet kemeri kullanmamanın ihlali sürücüye ve yolcuya 993 TL şu an. Para cezasını 2.500 TL oldu. Geriye doğru 1 yıl içerisinde 4. kez ve fazla olursa ehliyetini 30 gün alıyoruz.
MAKAS ATMANIN CEZASI
Günde 3,17 insan şerit izleme ve değiştirme ihlali nedeniyle ölüyor. 2.167 TL olan cezayı 5.000 TL yaptık. Ağır taşıtlar için cezayı 10.000 TL yaptık. Ters şeritte tek yönlü yolda ilerlemenin cezası 10.000 TL olacak, yerleşim yeri bölünmüş yolda 20..000 TL, şehir dışı bölünmüş yol ve otoyolda 90.00 TL. Otoyol ve şehir dışı bölünmüş yolda ters şerit ihlalinde ehliyeti 30 gün alınacak ve 60 gün trafikten men edilecek. Makas atmanın cezası 90 bin TL olacak. Makas atanın ehliyeti 30 gün alınacak ve 60 gün trafikten men edilecek.
EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANIMI
Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 18.677 TL. Sürücü belgesiz araç kullanmanın cezası 40 bin TL olacak. Geçici geri alındığı halde araç kullanmanın cezası 200 bin TL. İptal edildiği halde kullanana 300 bin TL yazılacak.
KAVŞAK VE GEÇİŞ ÖNCELİĞİ İHLALİ CEZASI
Geçiş önceliği ve kavşak ihlalinin cezası 993 TL. Günlük can kaybı 2.2. Ambulans ve itfaiye yol vermezseniz 46 bin TL ceza yerseniz. Ehliyetinizi 30 gün alırız ve aracınızı 30 gün trafikten men ederiz. Geçiş üstünlüğü olan diğer araçlara yol vermemenin cezası 15 bin TL. Kavşaklarda geçiş hakkı kurallarına uymamanın cezası 5 bin TL oldu. Ambulans ve itfaiyelerin önünde ve arkasında kamera var. Arkasına takılırsanız cezası var. Ambulansa ve itfaiye 5 yıl içerisinde 2 kez yol vermezseniz ehliyetiniz iptal edilir. Arkadan çarpma konusu da var. Yakın takibin cezası 993 TL cezası var mevcutta. Bu ceza 5 bin TL oldu. Cep telefonu kullanmanın cezası 2.167 TL idi. Bunun da cezasını artırdık. Kırmızı ihlal edildiği için her 3 günde 1 kişi ölüyor. Mevcut ceza 2.617 TL. Birincisinde 5 bin TL, ikincisinde 10 bin TL, üçüncüsünde 15 bin TL ve ehliyeti 30 gün alıyoruz. 4. kez olursa 20 bin TL ceza ve 60 gün ehliyeti alıyoruz.
TAKOGRAF KULLANIMI
Takograf kullanma zorunluluğu da önemli bir konu. Kamyon ve otobüslerin karıştığı trafik kazanlarında can kayıpları çok fazla. Takograf kullanmamanın cezası mevcutta 4.512 TL, cihaza müdahale 70.594 TL ceza mevcutta uyguluyoruz. Takograf kullanmanın cezasını 75 bin TL yaptık. Müdahale edene birince kez 185 bin TL, tekrarı 370.000 bin TL, araç sahibine 2 kat ceza uygulanacak. Birincisinde de 30 gün, ikincisinde 90 gün ehliyetine el koyacağız. Belediye sınırları içinde takograf muafiyet kaldırıldı. Muafiyeti kaldırılacak araç sayısı 52 bin. Usulsüz sürücü kartı kullanımda 75 bin TL, tekrarında 150 bin TL, araç sahibine 2 kat ceza yazılacak. Taksimetre açmamanın cezası 46.000 bin TL olacak.
KASK KULLANMAMA CEZASI
6.3 milyon motosiklet trafikte var. Ceza ve denetimi artırdık. Denetim yüzde 114 artı. Günde 4,3 can kaybı oluyor. Kask kullanmamanın cezası 993 TL. Şimdi 2.500 TL, ikincisinde 5 bin, üçüncüsünde 10 bin TL ceza yazılacak. Akrobatik hareketlere 46 bin TL ceza yazıyoruz ve 60 gün ehliyetini alıyoruz ve 60 motorunu bağlıyoruz. 5 yıl içerisinde 2. defa yaparsanız ehliyet iptal ediliyor. Akan trafikte yarış yapmanın cezası 46 bin TL olacak. 5 yıl içerisinde 2 yıl yapılırsa ehliyetini alıyoruz.
DRİFT CEZASI
Drift atmanın cezası 46 bin 392 TL. Bu cezayı 140 bin TL yaptık. 60 gün ehliyetini ve arabasını alıyoruz. 5 yıl içerisinde bir daha yaparsa ehliyetini iptal ediyoruz.
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMI CEZASI
Alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullanmanın cezası 1. kez de 9.267 TL ceza yazıyorduk. Alkol etkisinde araç kullanmanın cezası 25 bin TL ceza ve 6 ay ehliyetini alıyoruz. İkincide 50 bin TL ceza ve 2 yıl ehliyetini alıyoruz. Üçüncü ve fazlasında 150 bin TL ceza ve 5 yıl ehliyetini alıyoruz. Ticari araçta 3. kez de 150.000 TL ceza yazıyoruz ve ehliyetini iptal ediyoruz. Uyuşturucu etkisinde araç kullanmanın cezası 150 bin TL. Alkol ve uyuşturucu ölçümü yaptırmamanın cezası 150 bin TL ve ehliyetine 5 yıl el koyuyoruz.
Dur ihtarına uymama nedeniyle can kayıplarında yüzde 26 artış var. 2.167 TL cezası vardı. Şimdi 200.000 bin TL ceza olacak. 60 gün ehliyeitne el koyacağız ve 60 gün trafiten men edeceğiz.
Plakları uygun durumda bulundurmama cezası işlem sayısı yüzde 68 arttı. Geçici plaka almadan araç kullanmanın cezası 46 bin TL oldu. 30 gün men edilecek. Plakada değişiklik yapmanın cezası 140 bin TL olacak. 30 gün araç men edilecek. Tescilli aracı plakasız kullanmanın cezası 46 bin TL olacak. Sahte plaka kullanmanın cezası 140 bin TL olacak. Ayrıca dava açılacak.