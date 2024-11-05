Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) oturumları için geri sayım başladı. Adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından gelecek yılın ilk aylarında yapacak. Peki, 2025 YKS sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte ÖSYM 2025 TYT-AYT-YDT başvuru tarihleri...
Üniversite hayali kuran binlerce aday, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hazırlıklarına başladı. YKS’ye girecek öğrenciler için sınav başvuru süreci ve oturum tarihleri büyük önem taşıyor. İşte, 2025 üniversite sınavı başvuru ve sınav tarihleriyle ilgili bilinmesi gerekenler…
ÖSYM 2025 SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?
ÖSYM 2025 Sınav Takvimi henüz yayınlanmadı. Sınav takviminin yayınlanmasıyla birlikte takvimdeki detaylı tarihleri sizlerle paylaşacağız.
2025 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2025 takvimi henüz netleşmedi.
Bu yılki YKS oturumları ise Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 8-9 Haziran'da gerçekleştirilmişti.
YKS'nin gelecek yılki oturum ve başvuru tarihlerinin, bu yılın Kasım ayında açıklanacak 2025 ÖSYM Sınav Takvimi ile netleşmesi bekleniyor.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfındaysanız, başvurunuzu kendi okulunuzda bulunan bu işle görevli öğretmenleriniz aracılığıyla , ÖSYM tarafından belirlenmiş sınav merkezlerinden ya da ÖSYM Sınav Koordinatörleri aracılığıyla yapabilirsiniz.
Özel olarak herhangi bir YKS başvuru merkezi bulunmamaktadır. Belirlenen yerlere başvuru için mutlaka kendiniz gitmelisiniz. Çünkü başvuru yapılırken fotoğrafınız çekilecektir. Eğer ÖSYM Aday İşlemleri sitesinde fotoğrafınız varsa başvurunuzu bireysel olarak internet üzerinden yapabilirsiniz. Başvurunuzu yaptıktan sonra belirlenen ücreti bankaya yatırmanız durumunda başvurunuz tamamlanmış olacaktır.
YKS Sınavı Kaç Oturumdan Oluşur?
YKS, üç oturumdan oluşur:
TYT (Temel Yeterlilik Testi): Adayların temel bilgi ve becerilerini ölçen bu ilk oturum, üniversiteye giriş puanlarının belirlenmesinde önemlidir.
AYT (Alan Yeterlilik Testi): Adayların seçtikleri alana göre bilgilerini ölçen ikinci oturumdur.
YDT (Yabancı Dil Testi): Dil bölümü tercih edecek adaylar için düzenlenen bu test, farklı dillerde yapılmaktadır.
YKS’ye dair detaylı bilgiler geldikçe bu sayfada güncel bilgilere yer verilecek.