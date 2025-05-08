Özel gereksinimi olan adaylara sınavda ek destek imkanı

ÇÖZGER veya ESKR raporlarında; spesifik okuma bozukluğu, gelişimsel disleksi, aritmetik bozukluğu gibi okul becerilerinin gelişimsel bozuklukları ile dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanılarından biri yer alan ancak gerekli özel gereksinim düzeyi ya da engel oranını karşılamayan adaylar da okuyucu, işaretleyici, ek süre, büyük punto basılı soru kitapçığı ve sağlık durumuna uygun araç-gereç desteğiyle sınav salonuna alınabilecek.