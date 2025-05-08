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Engelli adayların sağlık şartları güncellendi: İşte ÖSYM 2025 YKS kılavuzu detayları

Engelli adayların sağlık şartları güncellendi: İşte ÖSYM 2025 YKS kılavuzu detayları

14:338/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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YKS kılavuzunda engelli adayların sağlık şartları güncellendi mi?

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday 21-22 Haziran’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılacak. Sınav üç oturumda gerçekleştirilecek. ÖSYM, YKS kılavuzunda engelli adaylara yönelik sağlık şartlarında güncelleme yaptı. Peki YKS'de kimlere ek süre verilir? TYT AYT sınavında engelli adayların sağlık şartları nedir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı(ÖSYM) internet sitesinden yaptığı duyuruda, engelli adayların sınav uygulamalarına yönelik sağlık şartlarında düzenlemeye gidildiği ve bu doğrultuda 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) kılavuzunun güncellendiği bilgisini paylaştı.

YKS sınavında engelli oranı yüzde kaç olanlara işaretleyici ve büyük punto basılı soru kitapçığı verilecek?

ÖSYM YKS kılavuzuna göre, Engelli Sağlık Kurulu Raporu (ESKR) veya Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu'nda (ÇÖZGER) göz hastalıkları alanında yüzde 40'ın altında engel oranına sahip adaylar ile göz hastalığına ilişkin sağlık durumunu Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendiren görme engelli adaylara, talepleri halinde işaretleyici ve büyük punto basılı soru kitapçığı verilebilecek.

İlgili branş hekiminin aday sağlık raporu üzerinden yapacağı değerlendirme sonucu uygun görülmesi halinde adaya okuyucu da (filigranlı kitapçık) verilecek.

YKS'de kimlere ek süre verilir?

Bu adaylardan okuyucu yardımı alanlar ek süreden faydalanabilecek ancak sadece işaretleyici yardımı alanlara ek süre verilmeyecek.

ESKR ve ÇÖZGER'lerinde zihinsel engel oranı yüzde 50 altında olan adaylara, talepleri halinde okuyucu (çift kitapçık) veya işaretleyici verilecek. Bu durumda olan adaylara ek süre tanınmayacak.

Özel gereksinimi olan adaylara sınavda ek destek imkanı

ÇÖZGER veya ESKR raporlarında; spesifik okuma bozukluğu, gelişimsel disleksi, aritmetik bozukluğu gibi okul becerilerinin gelişimsel bozuklukları ile dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanılarından biri yer alan ancak gerekli özel gereksinim düzeyi ya da engel oranını karşılamayan adaylar da okuyucu, işaretleyici, ek süre, büyük punto basılı soru kitapçığı ve sağlık durumuna uygun araç-gereç desteğiyle sınav salonuna alınabilecek.

#YKS
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#engelli adayların sağlık şartları
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