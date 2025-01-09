YÖKDİL'İN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?

YÖKDİL sınavının yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak puanın geçerlik süresi 5 yıldır. öğretim üyeleri ile doçentlik başvurularında YÖKDİL puanının aynen YDS gibi belirli bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır.





YÖKDİL NEREDE GEÇERLİ?

YÖKDİL sınavı sonuçları, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS ve doçentlik başvurularında kullanılabilir. YÖKDİL sınav sonuçları ayrıca üniversitelerde akademik yükseltmelerde gerekli olan dil yeterliliği puanı olarak da kullanılabilir.

YÖKDİL, YDS'nin de geçerli olduğu Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, TUS ve DUS başvurularında geçerlidir. Bunun haricinde Yabancı Dil Tazminatı ve KPSS ile Yabancı Dil Seviyesi isteyen memurluk gibi başvurularda geçerli değildir.