Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı için geri sayım sürüyor. 3 Ocak’ta başlayan 2025 YÖKDİL/1 başvuruları 9 Ocak Perşembe günü saat 23.59’da sona erecek. Peki ÖSYM YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? İşte sınav başvuru ekranı ve ücreti…
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) başvuru tarihleri, ÖSYM tarafından yayınlanan 2025 sınav takvimi doğrultusunda yapılacak. 2025-YÖKDİL/1 başvurusu 3 Ocak’ta başlamıştı. Peki YÖKDİL sınavı başvuruları ne zaman bitecek? YÖKDİL/1 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir? İşte ÖSYM 2025 YÖKDİL başvuru ekranı ve ücreti.
2025 YÖKDİL/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK? SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 sınav takviminde, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) başvuru tarihlerine yer vermişti. Takvime göre 3 Ocak’ta başlayan 2025 YÖKDİL/1 başvuruları 9 Ocak Perşembe günü saat 23.59’da sona erecek.
YÖKDİL/ GEÇ BAŞVURU TARİHİ
YÖKDİL/1 geç başvurular ise 16 Ocak 2025 tarihinde alınacak.
2025 YÖKDİL/1 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
YÖKDİL/1 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ALES/3 sınavı başvuru ücreti, 750 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla ödenecek.
Adaylar sınav ücretini aşağıda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.
• Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)• Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• QNB Finansbank tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
• ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
• İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden YÖKDİL sınav ücreti yatırılacak.
2025 YÖKDİL/1 NE ZAMAN?
2025-YÖKDİL/1 Sınavı, 16 Şubat 2025 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak.
YÖKDİL SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK SINAV KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
YÖKDİL/1 sınavı, saat 10.15’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.
YÖKDİL NEDİR?
YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı), Sosyal, Fen ve Sağlık Bilimleri alanlarında İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dil yeterliliğini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla yapılan sınavdır. YÖKDİL sınavı ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılmaktadır.
YÖKDİL'E KİMLER BAŞVURABİLİR?
YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurabilir.
YÖKDİL'İN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?
YÖKDİL sınavının yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak puanın geçerlik süresi 5 yıldır. öğretim üyeleri ile doçentlik başvurularında YÖKDİL puanının aynen YDS gibi belirli bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır.
YÖKDİL NEREDE GEÇERLİ?
YÖKDİL sınavı sonuçları, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS ve doçentlik başvurularında kullanılabilir. YÖKDİL sınav sonuçları ayrıca üniversitelerde akademik yükseltmelerde gerekli olan dil yeterliliği puanı olarak da kullanılabilir.
YÖKDİL, YDS'nin de geçerli olduğu Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, TUS ve DUS başvurularında geçerlidir. Bunun haricinde Yabancı Dil Tazminatı ve KPSS ile Yabancı Dil Seviyesi isteyen memurluk gibi başvurularda geçerli değildir.
YÖKDİL SINAVI YILDA KAÇ KEZ YAPILIR?
YÖKDİL sınavı yılda 2 kez yapılmaktadır. Güncel sınav tarihleri ÖSYM’nin resmi sayfasından takip edilebilir.
YÖKDİL PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?
Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılmaktadır.