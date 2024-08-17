Üniversite için hazırlıklarını tamamlayan adaylar KYK yurtları için geri sayıma başladı. Geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuruları 29 Ağustos 2023 tarihinde başlamıştı. KYK yurt başvurularının bu yıl da benzer tarihlerde başlaması bekleniyor. KYK yurt başvuruları için kayıt tarihleri beklenirken KYK yurtlarının ne zaman açılacağı da merak konusu. KYK yurtları açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte 2024-2025 GSB Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarının açılış tarihi

1 / 5 Milyonlarca öğrenci üniversite sınav sonuçlarını öğrendikten sonra KYK yurtlarının ne zaman açılacağını merak etmeye başladı. Yerleştirme sonuçlarının ardından gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çevrildi. 2024-2025 GSB KYK Yurtları Ne Zaman Açılacak?

2 / 5 KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

KYK yurtlarının açılış tarihi henüz netlik kazanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bu sene yurtların açılış tarihi netlik kazanmasa da geçen sene başvuruların 29 Ağustos'ta yapılması sürecin yakın olduğunun habercisi oldu.



3 / 5 KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuruları 29 Ağustos 2023 tarihinde başlamıştı. KYK yurt başvurularının bu yıl da benzer tarihlerde başlaması bekleniyor.



4 / 5 KYK YURT BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

KYK yurtlarına başvurular e-Devlet aracılığıyla yapılıyor.



