İstanbul merkezli 3 ayrı yolsuzluk soruşturmasında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar’ın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi Zeydan Karalar tutuklandı mı? Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı mı?
CHP'li belediyelere operasyonlar sürüyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada etkin pişmanlık ifadesi vermesinin ardından tahliye edilen Aktaş'a ait firmalarda çalışan tanıklar ve tutuklu bulunan bazı şüphelilerin ifadeleri ve sundukları evrak incelendi.
Bu kapsamda şüpheli Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde, belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğu ve kişileri dönemin Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü şüpheli Özcan Zenger'e yönlendirdiği belirlendi.
Bu kapsamda Zeydan Karalar hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar gözaltına alındı.
ZEYDAN KARALAR TUTUKLANDI MI?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da aralarında bulunduğu 13 isim, bu sabah sağlık kontrolünden geçirildi. Hastanedeki sağlık kontrolünün ardından 13 isim, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Karalar'ın adliyedeki ifade işlemleri sürüyor.
ZEYDAN KARALAR KİMDİR?
Zeydan Karalar, 1958 yılında Adana’nın Seyhan ilçesinde dünyaya geldi. On çocuklu bir ailenin altıncı çocuğu olarak doğdu. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversiteyi Adana’da okudu.
1977’de Demokratik Sol Yüksek Öğrenim Derneğini kurdu ve yönetim kurulu başkanlığını yaptı.
1977 – 1980 arasında CHP İl Gençlik Kolları Saymanlığı ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı.
7 Temmuz 2010’da Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu tarafından CHP Adana İl Başkanlığına atandı, 23 Ocak 2011’de yapılan CHP Adana İl Kongresi’nde delegelerin oylarıyla başkanlığa seçildi.
2014 yerel seçimlerinde, AK Partili mevcut başkana karşı yarıştı ve Seyhan Belediye Başkanı seçildi.
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde MHP’li mevcut başkana karşı yarıştı ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeniden Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi. Adana tarihinde üst üste iki kez seçilen ilk CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı’dır.