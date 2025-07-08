ZEYDAN KARALAR KİMDİR?

Zeydan Karalar, 1958 yılında Adana’nın Seyhan ilçesinde dünyaya geldi. On çocuklu bir ailenin altıncı çocuğu olarak doğdu. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversiteyi Adana’da okudu.

1977’de Demokratik Sol Yüksek Öğrenim Derneğini kurdu ve yönetim kurulu başkanlığını yaptı.

1977 – 1980 arasında CHP İl Gençlik Kolları Saymanlığı ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı.

7 Temmuz 2010’da Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu tarafından CHP Adana İl Başkanlığına atandı, 23 Ocak 2011’de yapılan CHP Adana İl Kongresi’nde delegelerin oylarıyla başkanlığa seçildi.



