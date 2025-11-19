Kış Lastiği Uygulaması Hangi Tarihte Başlıyor?

Kış lastiği takma zorunluluğu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen tarihler arasında uygulanır. Türkiye genelinde uygulama, her yıl 1 Aralık'ta başlar ve 1 Nisan'da sona erer. Bu dört aylık dönem, karayoluyla yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlar için hayati önem taşır.





Başlangıç Tarihi: 1 Aralık





Bitiş Tarihi: 1 Nisan





Süre: 4 ay





Ancak, valilikler ve yerel yönetimler, bulundukları ilin iklim ve yol şartlarına göre bu tarihleri bir ay önce veya bir ay sonra olacak şekilde değiştirme yetkisine sahiptir. Bu nedenle, seyahat edeceğiniz güzergah veya ilin yerel duyurularını kontrol etmek faydalı olacaktır.