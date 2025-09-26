Yeni Şafak
4 gol birden atmıştı! Galatasaray'ın kiraladığı Berat Luş'un sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı

10:1426/09/2025, Cuma
G: 26/09/2025, Cuma
Galatasaray'ın sezon başında Esenler Erokspor'a kiraladığı Berat Luş, geçtiğimiz günlerde oynanan İstanbulspor maçında tam 4 gol kaydetmişti. Genç futbolcunun sözleşmesinde yer alan o madde ortaya çıktı.

Galatasaray'da yeteri kadar süre bulamadığı için Esenler Erokspor'a kiralanan Berat Luş, performansıyla dikkat çekiyor.

Genç futbolcu için sezon sonunda takıma veda eden Dries Mertens, "Büyük oyuncu olacak. Büyük yetenek" şeklinde görüş paylaşmıştı.

Berat attığı 4 golle 5-0 kazanılan İstanbulspor maçına damga vurdu ve takımını 1. Lig'de zirveye taşıdı.

Sabah'ta yer alan habere göre 18 yaşındaki oyuncunun devre arasında geri çağrılma maddesi bulunuyor.

Şu ana kadar 1. Lig'de 7 karşılaşmada 392 dakika oynadı. 5 gol ve 1 asiste ulaştı.


#Berat Luş
#Esenler Erokspor
#Galatasaray
