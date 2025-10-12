Yeni Şafak
A Milli Takım'da flaş gelişme! Kamptan izinsiz ayrıldı

15:0312/10/2025, Pazar
2026 Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan'ı deplasmanda 6-1 mağlup eden A Milli Takım'da kriz çıktı. Milli futbolcunun kamptan izinsiz ayrıldığı açıklandı.

A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan'ı deplasmanda 6-1 yenmişti. Mücadele sonrası flaş bir gelişme yaşandı.

TFF, milli futbolcu Berke Özer'in Bulgaristan maçı kadrosuna alınmaması nedeniyle kamptan izinsiz ayrıldığını duyurdu.

Yapılan açıklama şöyle:


"A Millî Takımımızın kalecilerinden Berke Özer, dün oynanan Bulgaristan – Türkiye karşılaşmasında maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek kafilemizin İstanbul’a dönüşünü takiben kendi isteğiyle, teknik ve idari ekibimizin izni olmaksızın kamptan ayrılmıştır."

"Geçmişte defaatle ifade edildiği gibi, Millî Takım formasını taşımanın sorumluluğu ve değeri her şeyin üzerindedir. A Millî Takımımız, bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil eden bir bütündür. Bu doğrultuda disiplin, saygı ve takım ruhu asla vazgeçemeyeceğimiz en temel ilkelerimizdir.


"Uzun yıllardır hasretini çektiğimiz Dünya Kupası’na katılma yolunda özveriyle mücadele verilen, takım içerisindeki birliktelik ve dayanışmanın tepe noktada olduğu bir dönemde, bu şekilde bir davranışın kabul edilmesi mümkün değildir. Berke Özer’in kamptan ayrılmasını takiben RAMS Başakşehir FK’dan Muhammed Şengezer, A Millî Takım aday kadrosuna davet edilmiştir."


