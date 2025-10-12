A Milli Takım'da flaş gelişme! Kamptan izinsiz ayrıldı

"Geçmişte defaatle ifade edildiği gibi, Millî Takım formasını taşımanın sorumluluğu ve değeri her şeyin üzerindedir. A Millî Takımımız, bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil eden bir bütündür. Bu doğrultuda disiplin, saygı ve takım ruhu asla vazgeçemeyeceğimiz en temel ilkelerimizdir.





"Uzun yıllardır hasretini çektiğimiz Dünya Kupası’na katılma yolunda özveriyle mücadele verilen, takım içerisindeki birliktelik ve dayanışmanın tepe noktada olduğu bir dönemde, bu şekilde bir davranışın kabul edilmesi mümkün değildir. Berke Özer’in kamptan ayrılmasını takiben RAMS Başakşehir FK’dan Muhammed Şengezer, A Millî Takım aday kadrosuna davet edilmiştir."



