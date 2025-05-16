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Acun Ilcalı'nın listesinde Türk hoca da var

Acun Ilcalı'nın listesinde Türk hoca da var

14:2216/05/2025, Cuma
G: 16/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de teknik direktör adayları belirlendi. 8 kişilik listede Türk teknik adam da yer aldı.

İngiltere Championship ekibi Hull City'de İspanyol teknik direktör Ruben Selles ile yollar ayrıldı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de yeni teknik direktör arayışları başladı. İngiliz basınından HullLive, kulübün gündemindeki 8 hoca adayını açıkladı. İşte o liste:

1 - Miron Muslic (Avusturyalı)

2- Gary O’Neil (İngiliz)

3- Alex Neil (İskoç)

4- Dean Smith (İngiliz)

5- Rob Edwards (Galli)

6- Marti Cifuentes (İspanyol)

7- Ryan Mason (İngiliz)

8- Emre Belözoğlu (Antalyaspor Teknik Direktörü)

#Championship
#Acun Ilıcalı
#Emre Belözoğlu
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