Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken hamle: Transfer gerçekleşirse Süper Lig ekibi de kazanacak

Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken hamle: Transfer gerçekleşirse Süper Lig ekibi de kazanacak

15:2920/06/2026, Cumartesi
G: 20/06/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Premier Lig'e yükselen Hull City'nin, bir dönem Süper Lig'de forma giyen santrfor için 15 milyon sterlinlik teklif yaptığı iddia edildi. Transferin gerçekleşmesi halinde Türk ekibi de satıştan pay alacak.

Premier Lig'e yükselen Hull City, transfer çalışmalarına hız verirken rotasını Fransa'ya çevirdi.

Hull Live'ın haberine göre, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübü, Toulouse forması giyen Brezilyalı golcü Emersonn için 15 milyon sterlinlik teklif yaptı. Ancak Fransız ekibinin bu teklifi geri çevirdiği öne sürüldü.

Hull City'nin bonservis bedelini artırması ve Emersonn transferinin gerçekleşmesi halinde, oyuncunun eski kulübü Göztepe de satıştan pay alacak.

Göztepe, Emersonn'un Toulouse'a satışında sonraki transferden pay maddesi koydurmuştu. Buna göre 21 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun bir sonraki satışı 10 milyon euronun altında olursa Göztepe yüzde 15, 10 milyon euronun üzerinde gerçekleşirse ise yüzde 20 pay alacak.

Emersonn, 3.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Göztepe'den Toulouse'a transfer olmuştu.

Fransız ekibinde geride kalan sezonda 31 maça çıkan genç futbolcu, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

#Premier Lig
#Hull City
#Emersonn
#Göztepe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA BAKANLIK AÇIKLAMALARI: 12. Yargı Paketi içeriğinde neler var, af yer alıyor mu? Genel af ve infaz düzenlemesi