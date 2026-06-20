Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken hamle: Transfer gerçekleşirse Süper Lig ekibi de kazanacak

Hull Live'ın haberine göre, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübü, Toulouse forması giyen Brezilyalı golcü Emersonn için 15 milyon sterlinlik teklif yaptı. Ancak Fransız ekibinin bu teklifi geri çevirdiği öne sürüldü.