Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken hamle: Transfer gerçekleşirse Süper Lig ekibi de kazanacak

Premier Lig'e yükselen Hull City'nin, bir dönem Süper Lig'de forma giyen santrfor için 15 milyon sterlinlik teklif yaptığı iddia edildi. Transferin gerçekleşmesi halinde Türk ekibi de satıştan pay alacak.
Premier Lig'e yükselen Hull City, transfer çalışmalarına hız verirken rotasını Fransa'ya çevirdi.
Hull Live'ın haberine göre, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübü, Toulouse forması giyen Brezilyalı golcü Emersonn için 15 milyon sterlinlik teklif yaptı. Ancak Fransız ekibinin bu teklifi geri çevirdiği öne sürüldü.
Hull City'nin bonservis bedelini artırması ve Emersonn transferinin gerçekleşmesi halinde, oyuncunun eski kulübü Göztepe de satıştan pay alacak.
Göztepe, Emersonn'un Toulouse'a satışında sonraki transferden pay maddesi koydurmuştu. Buna göre 21 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun bir sonraki satışı 10 milyon euronun altında olursa Göztepe yüzde 15, 10 milyon euronun üzerinde gerçekleşirse ise yüzde 20 pay alacak.
Emersonn, 3.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Göztepe'den Toulouse'a transfer olmuştu.
Fransız ekibinde geride kalan sezonda 31 maça çıkan genç futbolcu, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.