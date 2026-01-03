Yeni Şafak
Merih Demiral, Ronaldo’yu yıktı! Suudi Arabistan’da dev maça milli yıldız damgası

09:103/01/2026, Cumartesi
G: 3/01/2026, Cumartesi
Suudi Arabistan Pro Lig'de haftanın maçında Merih Demiral fırtınası esti. Al Ahli’nin lider Al Nassr’ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada galibiyet golünü atan Merih, Cristiano Ronaldo ve arkadaşlarına geçit vermedi. Al Ahli - Al Nassr maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Milli futbolcu Merih Demiral, Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Ahli'nin Al Nassr'ı 3-2 yendiği karşılaşmada takımının galibiyet golünü kaydetti.


Ligin 13. haftasında oynanan ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta lider Al Nassr, deplasmanda Al Ahli ile karşı karşıya geldi.


Al Ahli, Ivan Toney'nin 7 ve 20. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçerken Al Nassr, Abdulelah Al Amri'nin 31 ve 44. dakikalardaki golleriyle 2-2 eşitliği yakaladı ve ilk yarı da bu skorla tamamlandı.


Maçın 55. dakikasında Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, attığı kafa golüyle takımını 3-2 öne geçirdi ve müsabaka da bu skorla sona erdi.


Maçın 55. dakikasında Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, attığı kafa golüyle takımını 3-2 öne geçirdi ve müsabaka da bu skorla sona erdi.


Al Nassr takımında forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, maçın tamamında sahada yer aldı.


Al Ahli'de Ali Majrashi 90+6'ncı, Al Nassr'da ise Nawaf Boushal 90+9'uncu dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Al Nassr, 31 puanda kaldı. Al Ahli ise puanını 25'e yükseltti.



AL AHLİ - AL NASSR MAÇ ÖZETİ

Al Ahli - Al Nassr maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

#Merih Demiral
#Cristiano Ronaldo
#Al Ahli
#Al Nassr
