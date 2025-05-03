Alanyaspor - Kayserispor maçı saat kaçta, ilk 11’ler belli oldu mu? İşte maç kadrosu ve muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig 34. haftasında Alanyaspor evinde Kayserispor’u konuk edecek. GAIN Park’ta bugün saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Kayserispor’da Santrfor Nazon sarı kart cezalısı olduğu için görev yapamayacak. Alanyaspor'da ise Yusuf Özdemir sarı kart cezalısı. Peki, Alanyaspor - Kayserispor ilk 11’ler belli oldu mu? İşte maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /16 Trendyol Süper Lig'in 34. haftası kritik maçlara sahne olacak. Bitime artık az bir zaman kaldı ve özellikle düşme hattında heyecan dorukta. 34 puan ve averajla 16. sırada haftaya giren Corendon Alanyaspor, Jakiroviç yönetiminde büyük çıkış yakalayan Bellona Kayserispor ile kozlarını paylaşıyor.



2 /16 Son olarak Trabzonspor deplasmanında 4-3 kaybeden Joao Pereira'nın öğrencileri, son 7 haftada sadece bir kez galip gelebildi. Şiddetle puana ihtiyacı olan alanyaspor'da yusuf özdemir sarı kart cezalısı.



3 /16 Bellona Kayserispor ise geçen hafta evinde Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi ve 40 puana ulaştı. Düşme hattı ile arasındaki farkı açan Sergey Jakiroviç'in ekibi, son 5 haftada yenilgi yüzü görmedi ve 13 puan toplamayı başardı. Santrfor Nazon sarı kart cezalısı olduğu için görev yapamayacak.



4 /16 İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Kayserispor 2-0 kazanmıştı ancak Alanya deplasmanındaki 8 maçın 7 tanesini Akdeniz ekibi kazandı. Alanyaspor evinde Kayserispor'u geçen sezon 1-0, 2022-23 sezonunda 3-1, 2021-22 sezonunda ise 6-3 mağlup etmişti.



5 /16 Alanya Gain Park Stadyumu'nda cumartesi saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Futbolseverler bu çekişmeli maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından takip edebilecek.



6 /16 Kayserispor ile oynadığı son üç Süper Lig maçının ikisini kaybeden Alanyaspor (1G), daha önceki 14 karşılaşmanın toplamında aynı sayıda mağlubiyet almıştı (10G 2B).



7 /16 Alanyaspor'a konuk olduğu sekiz Süper Lig maçının yedisini kaybeden Kayserispor (1G), bu mağlubiyetlerde kalesinde ortalama 3.6 gol gördü (25 gol/7 maç).



8 /16 Süper Lig'de oynadığı son yedi maçın sadece birini kazanan Alanyaspor (6M), tek galibiyetini kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada aldı (1-0 vs Samsunspor).



9 /16 Süper Lig'de oynadığı son beş maçı kaybetmeyen Kayserispor (4G 1B), daha uzun bir yenilmezlik serisini en son Ekim-Aralık 2023 arasında yakaladı (yedi maç).



10 /16 2024/25 sezonunun yedinci haftasından bu yana evinde oynadığı hiçbir Süper Lig maçı berabere bitmeyen tek takım Alanyaspor (7G 5M). Akdeniz ekibinin bu seri öncesi oynadığı beş iç saha karşılaşması da eşitlikle sonuçlanmıştı (Mayıs-Eylül 2024).



11 /16 Süper Lig'de çıktığı son iki deplasman maçında 4 puan toplayan Kayserispor (1G 1B), daha önceki yedi dış saha karşılaşmasını 2 puanla geçmişti (2B 5M).

12 /16 Süper Lig'de iki yabancı teknik direktörün karşılaştığı son sekiz maçın sadece birini ev sahibi ekip kazanırken (4B 3M); bu galibiyeti alan isim, Alanyaspor'un Portekizli çalıştırıcısı Joao Pereira'ydı (1-0 vs Thomas Reis; Samsunspor).



13 /16 Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı takım olan Kayserispor'a karşı sahaya çıkmaya hazırlanan Efecan Karaca (4), rakip filelere son golünü Aralık 2022'de gönderdi.



14 /16 Bu sezonki ilk golünü geçen hafta Çaykur Rizespor filelerine gönderen ve Süper Lig'de toplam beş gole ulaşan Mehdi Bourabia (Kayserispor x4 & Konyaspor), kariyerinde daha fazla gol sevincini sadece Bulgaristan 1. Ligi'nde yaşadı (6).



15 /16 Kayserispor formasıyla bu sezon Süper Lig'de en fazla gole katkı sağlayan oyuncu olan Miguel Cardoso'nun (5 gol & 6 asist), Türkiye kariyerinde gol ya da asist kaydedemediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Alanyaspor (altı maç).

