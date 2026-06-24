Almanlarda Leroy Sane gerilimi! Önce sert çıktı sonra özür diledi

"Evet, gerçekten öyle. Sanki şimdi onun hakkında kötü bir şey söyleyecekmişim gibi davranılıyor. Zaten söylenecek kötü bir şey de yok. Tabii sizler için her zaman vardır. Çünkü siz sürekli olumsuz şeyler yazacak bir konu arıyorsunuz."