Spor

Almanya - Danimarka maçı yarıda kaldı

22:42 - 29/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 22:48 - 29/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu karşılaşmasında Almanya ile Danimarka arasında oynanan maç hava şartları nedeniyle yarıda kaldı.

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Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu karşılaşmasında Almanya ile Danimarka karşı karşıya geldi.

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Güzel havada başlayan karşılaşma maçın 35. dakikasında yarıda kaldı.

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Hava şartları sebebiyle hakem Michael Oliver tarafından ara verildi.

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Hava şartları sebebiyle durdurulmasının ardından oyuncular soyunma odasına gitti.

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Maç oynanırken oluşan görüntü.

#Almanya
#Danimarka
#EURO 2024
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