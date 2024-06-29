Almanya - Danimarka maçı yarıda kaldı

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu karşılaşmasında Almanya ile Danimarka arasında oynanan maç hava şartları nedeniyle yarıda kaldı.
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu karşılaşmasında Almanya ile Danimarka karşı karşıya geldi.
Güzel havada başlayan karşılaşma maçın 35. dakikasında yarıda kaldı.
Hava şartları sebebiyle hakem Michael Oliver tarafından ara verildi.
Hava şartları sebebiyle durdurulmasının ardından oyuncular soyunma odasına gitti.
Maç oynanırken oluşan görüntü.