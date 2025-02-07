Altay Bayındır'dan kötü haber! Hocası Ruben Amorim duyurdu

İngiliz devi Manchester United'da forma giyen milli eldiven Altay Bayındır'dan kötü haber geldi. FA Cup'ta Leicester City ile karşılaşacak Manchester United'da teknik direktör Ruben Amorim, tecrübeli kaleciyle ilgili bir açıklama yaptı.
İngiltere FA Cup 4. tur mücadelesinde Manchester United, Old Trafford'da Leicester City'yi konuk edecek.
Karşılaşma öncesinde kulüp televizyonuna konuşan Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, Altay Bayındır'la ilgili son durumu paylaştı.
NTV Spor'da yer alan habere göre Amorim milli kaleciyle ilgili, "Altay'ın bir problemi olduğunu düşünüyorum ve bu yüzden forma giyemeyecek. Tom (Heaton) da bu maç için uygun değil ama sonraki maçlarda forma giyebilir. Takımın geri kalanı hazır. Önemli olan maça hazır olmamız." dedi.
Turu getirmişti
Manchester United'ın bir önceki turda Arsenal ile deplasmanda oynadığı maçta Altay Bayındır performansıyla turu getirdi. Deneyimli kaleci, maçın normal süresinde bir penaltıda gole izin vermedi. Uzatmalarında eşitlik bozulmazken penaltılarda Altay Bayındır, yaptığı kurtarışla takımını bir üst tura taşıdı.
Manchester United formasıyla bu sezon 6 maçta sahaya çıkan Altay, kalesinde 8 gol görürken 2 maçta kalesini gole kapattı.