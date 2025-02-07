Altay Bayındır'dan kötü haber! Hocası Ruben Amorim duyurdu

NTV Spor'da yer alan habere göre Amorim milli kaleciyle ilgili, "Altay'ın bir problemi olduğunu düşünüyorum ve bu yüzden forma giyemeyecek. Tom (Heaton) da bu maç için uygun değil ama sonraki maçlarda forma giyebilir. Takımın geri kalanı hazır. Önemli olan maça hazır olmamız." dedi.



