Anderlecht maçı öncesi şok: Golcü yıldız sakatlandı

FENERBAHÇE’NİN KAMP KADROSU

Kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

"İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Fred, Şükür Toğrak, Yiğit Emir Ekiz, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Anderson Taslica, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko ve Cenk Tosun"