Anderlecht maçı öncesi şok: Golcü yıldız sakatlandı

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Anderlecht ile karşılaşacak. 3-0 biten maçın rövanşı yarın akşam saat 23.00’de başlayacak. Fenerbahçe - Anderlecht maçı öncesinde golcü yıldızdan kötü haber geldi. Detaylar haberimizde.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 3-0'ın rövanşında yarın Fenerbahçe deplasmanda Anderlecht ile karşılaşacak. Lotto Park’ta oynanacak maç 20 Şubat Perşembe günü saat 23.00’de başlayacak.
Başkent Brüksel'deki antrenman tesislerinde teknik direktör David Hubert yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından koordinasyon çalışması yapılırken, basına kapalı bölümde taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.
GOLCÜ OYUNCU SAKATLANDI
Antrenmana, sakatlıkları bulunan Kasper Dolberg, Mario Stroeykens ve Yari Verschaeren katılmadı. 27 yaşındaki Dolberg, bu sezon Anderlecht'in en skorer ismi konumunda yer alıyor.
35 resmi maçta sahne alan Danimarkalı futbolcu, 20 gol ve 2 asist yaptı. Bu oyuncuların yanı sıra idmana çıkan ama tam hazır olmayan Samuel Edozie'nin durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi.
FENERBAHÇE’DE 4 EKSİK
Sarı-lacivertli kafilede sakatlıkları devam eden İsmail Yüksek, Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde yer almazken, gribal enfeksiyon geçiren Allan Saint-Maximin de Belçika'ya götürülmedi. Sakatlıklarını atlatarak bugün gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte çalışmalara başlayan Çağlar Söyüncü, Dominik Livakovic ve Alexander Djiku'da listede yer almadı.
FENERBAHÇE’NİN KAMP KADROSU
Kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:
"İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Fred, Şükür Toğrak, Yiğit Emir Ekiz, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Anderson Taslica, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko ve Cenk Tosun"