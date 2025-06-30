Arda Güler Real Madrid'deki her şeyi değiştirdi: İspanyolları şaşırtan olay

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid'in ilk 11'inde yer bulmayı başaran Arda Güler, İspanyolları şaşkına çevirdi.
Xabi Alonso'nun gelmesinin ardından Real Madrid'de daha fazla şans bulmaya başlayan Arda Güler, gösterdiği başarılı performansla izleyenleri kendisine hayran bıraktırdı.
İspanyol basını da Arda Güler'in direkt oynadığı zaman, takım nasıl katkı verdiğine şahit olurken, ülkenin önde gelen gazetelerinden AS, milli oyuncu hakkında çarpıcı bir haber yayınladı
Xabi'nin gelmesiyle Arda'nın performansının artmasına İspanyol basını şaşırırken, Arda'nın Real Madrid'deki oyunu tamamen değiştirdiği ifade edildi.
Fanatik'in As'tan derlediği haber şu şekilde:
"Real Madrid'de Arda Güler'in dönemi başladı. Türk oyuncu nihayet aradığı sürekliliği ve başrolü buldu. Bu sadece Kulüpler Dünya Kupası’ndaki performansıyla değil; Xabi Alonso’nun son iki 11’ine girmesiyle ve aynı zamanda ‘Ancelotti dönemi’nin son düzlüğünde de kendini gösterdi."
"23 Nisan’dan bu yana 15 numaralı Real Madridli oyuncu yalnızca Copa del Rey finalinde Barcelona’ya karşı ve Kulüpler Dünya Kupası’ndaki Al Hilal’e karşı ilk maçta ilk 11’de yer almadı. O tarihten sonra oynanan diğer sekiz maçta ise ilk 11’de sahadaydı ve bu maçların yedisinden galibiyetle ayrıldılar."
"Arda Güler için Madrid’e 2023 yazında katıldığından bu yana katılım anlamında en iyi iki ay geride kaldı. Ancelotti ondan sabır istemişti, Güler sabretti ve şimdi beklemenin meyvelerini toplamaya başladı."