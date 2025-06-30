Arda Güler Real Madrid'deki her şeyi değiştirdi: İspanyolları şaşırtan olay

"Real Madrid'de Arda Güler'in dönemi başladı. Türk oyuncu nihayet aradığı sürekliliği ve başrolü buldu. Bu sadece Kulüpler Dünya Kupası’ndaki performansıyla değil; Xabi Alonso’nun son iki 11’ine girmesiyle ve aynı zamanda ‘Ancelotti dönemi’nin son düzlüğünde de kendini gösterdi."