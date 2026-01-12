Arda Güler sinirlerine hakim olamadı: Yerleri yumrukladı (VİDEO)

İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona, Real Madrid’i 3-2 mağlup ederek 16. kez kupayı müzesine götürdü. Maçın bitiş düdüğünün ardından milli oyuncumuz Arda Güler oldukça sinirlendi.
Suudi Arabistan’da düzenlenen İspanya Süper Kupası’nın finalinde Barcelona ve Real Madrid, Kral Abdullah Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi 3-2 kazanan Barcelona, kupanın sahibi oldu.
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, 68. dakikada Federico Valverde'nin yerine oyuna dahil oldu.
Karşılaşmanın bitiminden sonra Arda Güler'in oldukça sinirli olduğu görüldü.
Genç futbolcu, bitiş düdüğünün hemen ardından saha kenarında bulunan bir şişeye sinirle tekme atmak istedi.
Ancak dengesini kaybeden Arda Güler, talihsiz bir şekilde sırtüstü yere düştü.
Hızla ayağa kalkan Arda Güler, eliyle yere vurduktan sonra soyunma odasının yolunu tuttu