Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Arda Güler sinirlerine hakim olamadı: Yerleri yumrukladı (VİDEO)

Arda Güler sinirlerine hakim olamadı: Yerleri yumrukladı (VİDEO)

Haber Merkezi
09:1512/01/2026, Pazartesi
G: 12/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona, Real Madrid’i 3-2 mağlup ederek 16. kez kupayı müzesine götürdü. Maçın bitiş düdüğünün ardından milli oyuncumuz Arda Güler oldukça sinirlendi.

Suudi Arabistan’da düzenlenen İspanya Süper Kupası’nın finalinde Barcelona ve Real Madrid, Kral Abdullah Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 3-2 kazanan Barcelona, kupanın sahibi oldu.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, 68. dakikada Federico Valverde'nin yerine oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın bitiminden sonra Arda Güler'in oldukça sinirli olduğu görüldü.

Genç futbolcu, bitiş düdüğünün hemen ardından saha kenarında bulunan bir şişeye sinirle tekme atmak istedi. 

Ancak dengesini kaybeden Arda Güler, talihsiz bir şekilde sırtüstü yere düştü.

Hızla ayağa kalkan Arda Güler, eliyle yere vurduktan sonra soyunma odasının yolunu tuttu

#Real Madrid
#Barcelona
#Arda Güler
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var? 12 Ocak Pazartesi maç programı