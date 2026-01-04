Aslan’ın rüyasına İngiliz freni: O yıldız için 40 milyon euro’yu gözden çıkardılar

Galatasaray’ın orta saha transferindeki bir numaralı hedeflerinden Ederson için İngiltere’den şok bir haber geldi. Manchester United, 26 yaşındaki Brezilyalı yıldızı devre arasında kadrosuna katmak için Atalanta ile masaya oturdu.

1 /4 İsmi devre arası transfer döneminde Galatasaray ile anılan Ederson için sürpriz bir talip, Atalanta'nın kapısını çaldı.



2 /4 Teamtalk'ta yer alan habere göre; Manchester United, başarılı orta saha oyuncusunu devre arasıda kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.



3 /4 Ayrıca Kırmızı Şeytanlar'ın, Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcu için 40 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Öte yandan oyuncunun transfer sıcak baktığı kaydedildi.

