Asprilla transferi Galatasaray'da taşları yerinden oynattı! Kontratı askıya alınacak

Ara transferde son olarak kadrosuna Yaser Asprilla'yı katan Galatasaray'da, kadro planlamasında flaş bir karar alındı. İşte detaylar...
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Galatasaray, Noa Lang ve Yaser Asprilla hamlelerinin ardından orta saha için çalışmalarını sürdürürken, kadro planlamasında önemli bir karar aldı.
2003 doğumlu Yaser Asprilla'nın Süper Lig'deki 23 yaş altı +2 yabancı kontenjanına uyması, bu kontenjanda yer alan Yusuf Demir için tabloyu değiştirdi.
Fotomaç'ta yer alan habere göre Asprilla dışında 21–22 yaş aralığında bir orta saha takviyesi daha planlayan sarı-kırmızılılarda Yusuf Demir'e yer kalmadı.
Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 22 yaşındaki sağ kanadın kontratının askıya alınması gündemde.
Güncel piyasa değeri 1,5 milyon avro olarak gösterilen Yusuf Demir, bu sezon Galatasaray formasıyla yalnızca 3 resmi maçta görev alabildi.
Genç futbolcu, 2022 yaz transfer döneminde Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılmıştı.