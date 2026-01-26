Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Asprilla transferi Galatasaray'da taşları yerinden oynattı! Kontratı askıya alınacak

Asprilla transferi Galatasaray'da taşları yerinden oynattı! Kontratı askıya alınacak

20:3526/01/2026, Pazartesi
G: 26/01/2026, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber

Ara transferde son olarak kadrosuna Yaser Asprilla'yı katan Galatasaray'da, kadro planlamasında flaş bir karar alındı. İşte detaylar...

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Galatasaray, Noa Lang ve Yaser Asprilla hamlelerinin ardından orta saha için çalışmalarını sürdürürken, kadro planlamasında önemli bir karar aldı.

2003 doğumlu Yaser Asprilla'nın Süper Lig'deki 23 yaş altı +2 yabancı kontenjanına uyması, bu kontenjanda yer alan Yusuf Demir için tabloyu değiştirdi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre Asprilla dışında 21–22 yaş aralığında bir orta saha takviyesi daha planlayan sarı-kırmızılılarda Yusuf Demir'e yer kalmadı.

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 22 yaşındaki sağ kanadın kontratının askıya alınması gündemde.

Güncel piyasa değeri 1,5 milyon avro olarak gösterilen Yusuf Demir, bu sezon Galatasaray formasıyla yalnızca 3 resmi maçta görev alabildi.

Genç futbolcu, 2022 yaz transfer döneminde Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılmıştı.


#Galatasaray
#Yaser Asprilla
#Yusuf Demir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ kura takvimi 26 Ocak-1 Şubat: TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman? Sırada hangi ilde kura var? İşte tarihler