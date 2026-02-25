Avrupa devleri Juventus-Galatasaray maçında: Onu izleyecekler!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off'unda Juventus ile rövanş maçına çıkacak. İlk maçta rakibini 5-2 yenen sarı kırmızılılar ikinci maçta hata yapmak istemiyor. Öte yandan bu mücadeleye Avrupa'nın dev kulüpleri de büyük ilgi gösteriyor. Alınan bilgilere göre Galatasaray'ın yıldızı için bugün birçok Avrupa kulübü tribünde gözlem gerçekleştirecek.

1 /7 Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 5-2'inin rövanşında İtayan ekibi Juventus ile karşılaşacak.

2 /7 İlk maçta Galatasaray'a 5-2 kaybeden Juventus ikinci maçta geri dönmeye çalışacak. İtalyanlar bu kritik mücadele öncesinde Galatasaray'ın yıldızını mercek altına aldı.

3 /7 İlk maçta Juventus'u zor durumda bırakan Barış Alper Yılmaz, rakibin bir oyuncusunu sarı kart cezalısı duruma düşürmüş bir oyuncusuna da kırmızı kart göstertmişti.

4 /7 Gösterdiği performansla Juventusluları şaşkına uğratan Barış Alper Yılmaz, İtalyanın dev kulüplerinin de dikkatini çekti. Roma Kulübünün uzun süredir gözlem listesinde olan oyuncunun bugün tribünden çıplak gözle takip edileceği aktarıldı.

5 /7 Barış Alper Yılmaz için Roma'nın dışında birçok Avrupa kulübünün gözlemci ekibinin de raporlama yapacağı belirtildi.

6 /7 Sezon başında Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif alan Barış Alper Yılmaz'ın bu yaz döneminde de transfer piyasasında ilgi görmesi bekleniyor.