Avustralya Paraguay ile berabere kaldı: D Grubu'nda puan durumu netleşti!

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda üçüncü ve son hafta karşılaşmaları kelimenin tam anlamıyla nefes kesti. İlk iki maçında puan alamayan A Milli Futbol Takımımız, grubun son mücadelesinde ev sahibi ve lider Amerika Birleşik Devletleri (ABD) karşısında 3-2'lik bir galibiyete imza attı. Ancak bu tarihi zafer, turnuvaya tutunmamız için yeterli olmadı. D Grubu'ndan lider ABD ve Avustralya son 32 turuna yükselirken, Ay-Yıldızlılar turnuvayı buruk bir gururla noktaladı.

1 /7 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda üçüncü ve son hafta maçlarının tamamlanmasının ardından grup sıralaması kesinleşti. Oynanan karşılaşmaların ardından ABD ile Avustralya son 32 turuna yükselmeyi başarırken, Paraguay ise en iyi üçüncüler arasına girme umutlarını sürdürdü.



2 /7 Türkiye Millî Futbol Takımı ise grup aşamasında istediği sonuçları alamayarak turnuvaya erken veda etti.



3 /7 ABD ile oynadığı son maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrılan A Milli Takım, grup etabını 3 puanla tamamladı. Daha önce Avustralya ve Paraguay karşısında alınan mağlubiyetlerin ardından gelen galibiyet, üst tura çıkmak için yeterli olmadı.



4 /7 Ev sahibi ABD, topladığı puanlarla grubunu ilk sırada tamamlarken, Avustralya da ikinci olarak adını son 32 turuna yazdırdı. Paraguay ise grup üçüncüsü olarak turnuvadaki diğer gruplardan gelecek sonuçları beklemeye başladı. En iyi üçüncüler arasında yer alması halinde Güney Amerika temsilcisi yoluna devam edecek.



5 /7 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda boy gösteren A Milli Takım ise büyük umutlarla geldiği organizasyonda grup aşamasını geçemeyerek turnuvaya veda etti. Ay-yıldızlı ekibin performansı ve teknik heyetin tercihleri, futbol kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.



6 /7 D Grubu'nda oluşan son tabloyla birlikte ABD ve Avustralya eleme turlarına yükselirken, Türkiye 2026 FIFA Dünya Kupası macerasını grup aşamasında noktaladı.