Barcelona çıldırdı: 250 milyon euroluk teklif reddedildi

Barcelona yıldız futbolcusu için PSG'den gelen 250 milyon euroluk rekor teklifi reddetti. Mali olarak sıkıntı yaşayan Katalan ekibi oyuncuyu daha yüksek fiyatlara satma peşinde. Detaylar haberimizde.
Yamal, ünlü La Masia akademi sisteminden çıktıktan sonra ilk kez 15 yaşında Barcelona'da parlayarak son iki sezonda dünyayı aydınlattı.
Harika çocuk, Katalan ekibinde gösterdiği istikrarlı performans ve Euro 2024'te İspanya adına sergilediği muazzam performansla şöhretini daha da arttırdı.
Bu nedenle, Paris Saint-Germain'in Kylian Mbappe'nin boşluğu doldurmak için genç oyuncuyla sözleşme imzalamakla ilgilendiği bildirildi.
Şu anda Dani Olmo, Alvaro Morata ve Nacho Fernandez gibi oyuncuların menajerliğini yapan Bara, haberleri destekledi ve Paris Saint-Germain'in 2024 yaz transfer döneminde Yamal için 250 milyon € (211 milyon £/277 milyon $) civarında bir teklif yaptığını iddia etti.
Barcelona başkanı Joan Laporta ve sportif direktör Deco'ya çok yakın olduğu bilinen menajer, kulübün Ligue 1 ekibinin teklifinin derhal reddedildiğini söyledi.
Podcast Inkubator'da konuşan Bara şunları söyledi:
"Kesin olarak bildiğim bir şey var ki o da Barcelona'nın birkaç ay önce PSG'den Lamine Yamal için gelen büyük bir teklifi reddettiği.
Anlaşmanın değeri 250 milyon Avro civarındaydı."
17 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz hafta kulüpten asla ayrılmayacağını söyledi ve bir Barcelona efsanesi olmayı hedefliyor.
Ancak futbol peri masalları nadiren gerçekleşir ve Yamal'ın hayaline ulaşıp ulaşamayacağını zaman gösterecek.