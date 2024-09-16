Barcelona çıldırdı: 250 milyon euroluk teklif reddedildi

Şu anda Dani Olmo, Alvaro Morata ve Nacho Fernandez gibi oyuncuların menajerliğini yapan Bara, haberleri destekledi ve Paris Saint-Germain'in 2024 yaz transfer döneminde Yamal için 250 milyon € (211 milyon £/277 milyon $) civarında bir teklif yaptığını iddia etti.



