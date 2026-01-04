Bayern Münih Osimhen’i elinin tersiyle itmişti: Almanlardan çılgın transfer iddiası!

Galatasaray’da kırdığı rekorlarla gündeminden düşmeyen Victor Osimhen için flaş bir iddia geldi. İngiliz bir menajer aracılığıyla Alman devine önerilen Nijeryalı golcü için bu kez kapıların açık olduğu belirtildi.

1 /6 Galatasaray'ın Nijeryalı süper starı Victor Osimhen için Alman basınından flaş iddia geldi.



2 /6 Geçen hafta Victor Osimhen’in İngiliz bir menajer aracılığıyla Bayern Münih’e önerildiği haberleri gündeme gelmişti. Alman kulübünün o dönemde Harry Kane’in durumu nedeniyle transferi düşünmediği belirtilmişti.



3 /6 Ancak son iddialara göre, Osimhen’in Bayern Münih’e gitme olasılığı tamamen masada.



4 /6 Sport Bild’in haberine göre sarı-kırmızılılar, transfer planları doğrultusunda Osimhen’i satmaya açık bir pozisyonda bulunuyor. Kulübün, yeni transferler için nakit ihtiyacı olduğu da haberde vurgulandı.



5 /6 OSİMHEN’İN TERCİHİ SUUDİ ARABİSTAN DEĞİL Habere göre 27 yaşındaki golcü, Suudi Arabistan kulüplerinden gelen teklifleri geri çevirdi. Ancak Bayern Münih gibi Avrupa devleri söz konusu olduğunda, transfer için olası bir izin çıkabileceği ifade edildi.

