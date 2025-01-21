UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Benfica evinde Barcelona’yı konuk ediyor. Bu akşam saat 23.00’de oynanacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün bu maçta ilk 11’de yer alması bekleniyor. Peki, Benfica - Barcelona maçı hangi kanalda, nereden izlenir, şifresiz mi? İşte Benfica - Barcelona canlı izleme linki…
UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Benfica sahasında La Liga devi Barcelona’yı ağırlıyor.
Benfica, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde Barcelona'ya rakip olduğu dokuz maçın sadece ikisini kazanabildi (4B 3M).
Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz takımlarıyla oynadığı son 17 maçın sadece birini kaybeden Barcelona (12G 4B), tek mağlubiyetini Eylül 2021'de Benfica deplasmanında aldı.
Barcelona'nın Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde en az beş kez karşılaştığı takımlar arasında, eşleşmesinin maç başına en az gole sahne olduğu rakibi Benfica (1.7; 15 gol/9 maç).
Evinde oynadığı son yedi Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kazanabilen Benfica (2B 4M), tek galibiyetini bu sezon Atletico'yu 4-0 mağlup ederek aldı.
Şampiyonlar Ligi tarihinde en az 10 maçta görev yapan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesinin sahibi Hansi Flick (%88; 21/24).
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde maçlarının en büyük bölümünü skor avantajına sahipken oynayan takım konumundaki Barcelona (%59), aynı zamanda en uzun süreyi skor üstünlüğüyle geçiren ekip (341:16).
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en fazla gol atan takım olan Barcelona (21), 2010/11'den (%24; Arsenal) bu yana tek sezonda en yüksek gole çevirme yüzdesine ulaşan ekip (%23).
Raphinha, 2024 senesinden bu yana çıktığı dokuz Şampiyonlar Ligi maçında 12 gole doğrudan katkı sağladı (9 gol & 3 asist).
Şampiyonlar Ligi tarihinde Lionel Messi (163 maç, 168 gol katkısı) ile birlikte hem 100+ maça çıkan (113) hem de 50+ golde pay sahibi olan (62) iki Arjantinli oyuncudan biri Angel Di Maria.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla top kapan orta saha oyuncusu, Barcelona forması giyen Marc Casado (25).
BENFİCA - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Benfica - Barcelona maçı bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Karşılaşma tabii spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
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