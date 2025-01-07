Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında Sivasspor evinde Beşiktaş’ı konuk ediyor. Bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maç ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Siyah-beyazlılarda tedavi süreci devam eden Emrecan Terzi, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve ardından arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Tayyip Talha Sanuç ve risk analizi değerlendirmesi sonrası uyluk arka adale grubunda artmış risk saptanan Al Musrati, Sivasspor maçının kadrosuna alınmadı. Peki, Beşiktaş’ta Sivas maçında ilk 11’de kimler var? İşte Sivasspor - Beşiktaş maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /9 Ziraat türkiye Kupası D Grubu ilk maçında Sivasspor ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek.



2 /9 SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 19.00’da başlayacak.



3 /9 Hakem Halil Umut Meler’in yöneteceği maç ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.



4 /9 BEŞİKTAŞ’TA SAKAT VAR MI, KİMLER YOK, EL MUSRATİ NEDEN YOK?

Siyah-beyazlılarda tedavi süreci devam eden Emrecan Terzi, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve ardından arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Tayyip Talha Sanuç ve risk analizi değerlendirmesi sonrası uyluk arka adale grubunda artmış risk saptanan Al Musrati, Sivasspor maçının kadrosuna alınmadı.



5 /9 Siyah-beyazlıların kafilesi şu şekilde:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Alex Oxlade-Chamberlain, Ciro Immobile, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Bakhtiyor Zainutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Rafa Silva, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu."



6 /9 İki takım 40. kez karşı karşıya gelecek.



7 /9 Beşiktaş rakibini deplasmanda son olarak 2022’nin Şubat ayında mağlup etti.



8 /9 Siyah-beyazlılar Sivasspor ile deplasmanda oynadığı son 2 maçı kaybetti.

