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Beşiktaş üçüncü transfer bombasını patlatıyor: Türk yıldıza resmi teklif!

Beşiktaş üçüncü transfer bombasını patlatıyor: Türk yıldıza resmi teklif!

14:283/07/2026, Cuma
G: 3/07/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına fırtına gibi başlayan ve kaleye Vanja Milinkovic-Savic gibi dev isimleri düşünen Beşiktaş, yerli rotasyonunu dünya çapında bir yıldızla güçlendirmek için düğmeye bastı. Siyah-beyazlı yönetimin, Bundesliga devi Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan milli futbolcumuz Salih Özcan'a resmi transfer teklifi yaptığı iddia edildi.

Yeni sezon hazırlıklarına Slovakya'daki kampta devam eden Beşiktaş, Borussia Dortmund'dan ayrılan Salih Özcan ile ilgileniyor.


beIN Sports’da yer alan habere göre; Beşiktaş, Salih Özcan'a resmi teklif yaptı. 


Oyuncunun şartları kabul etmesi halinde anlaşma tamamlanacak ve direkt olarak Slovakya kampına katılacak.


2022/23 sezonunda 5 milyon Euro bedelle Borussia Dortmund'a transfer olan ve sözleşmesinin sona ermesiyle kulüpten ayrılan 28 yaşındaki ön libero oyuncusu, 96 maçta forma giydi ve 2 asist yaptı.


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