Beşiktaş üçüncü transfer bombasını patlatıyor: Türk yıldıza resmi teklif!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına fırtına gibi başlayan ve kaleye Vanja Milinkovic-Savic gibi dev isimleri düşünen Beşiktaş, yerli rotasyonunu dünya çapında bir yıldızla güçlendirmek için düğmeye bastı. Siyah-beyazlı yönetimin, Bundesliga devi Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan milli futbolcumuz Salih Özcan'a resmi transfer teklifi yaptığı iddia edildi.

1 /4 Yeni sezon hazırlıklarına Slovakya'daki kampta devam eden Beşiktaş, Borussia Dortmund'dan ayrılan Salih Özcan ile ilgileniyor.



2 /4 beIN Sports’da yer alan habere göre; Beşiktaş, Salih Özcan'a resmi teklif yaptı.



3 /4 Oyuncunun şartları kabul etmesi halinde anlaşma tamamlanacak ve direkt olarak Slovakya kampına katılacak.

