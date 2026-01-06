Yeni Şafak
Beşiktaş'ın ilk transferi belli oldu: Referansı Hakan Çalhanoğlu!

17:006/01/2026, Salı
Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, dünya devinde forma giyen kanat oyuncusunu renklerine bağlıyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın'ın bu transfer için milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ile görüşme gerçekleştirdiği, onay aldığı belirtildi.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, ilk transferini gerçekleştirmek üzere. 

Siyah-beyazlı camiaya yakınlığıyla bilinen gazeteci Ertan Süzgün, siyah-beyazlıların kanat transferine mutlu sona ulaştığını açıkladı. Beşiktaş, Inter forması giyen Luis Henrique ile anlaşma sağladı. Inter, 1.5 yıl kiralama bedeli olarak 5 milyon Euro talep etti.


Teknik direktör Sergen Yalçın, Luis Henrique hakkında bilgi almak için Hakan Çalhanoğlu ile FaceTime yaptı. Çalhanoğlu'nun "Bizde çok fazla şans bulamadı ama Süper Lig standartları için çok iyi iş yapabilecek bir futbolcu" dediği aktarıldı.

Bu sezon toplamda 17 karşılaşmaya çıkan Brezilyalı sağ kanat, 1 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 23 milyon Euro. Inter ile sözleşmesi Haziran 2030'da sona erecek.


