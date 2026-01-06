Beşiktaş'ın ilk transferi belli oldu: Referansı Hakan Çalhanoğlu!

Teknik direktör Sergen Yalçın, Luis Henrique hakkında bilgi almak için Hakan Çalhanoğlu ile FaceTime yaptı. Çalhanoğlu'nun "Bizde çok fazla şans bulamadı ama Süper Lig standartları için çok iyi iş yapabilecek bir futbolcu" dediği aktarıldı.