Beşiktaş’ın sevilen ismiydi: Futbolu bırakıp oyuncu oldu!

Oyunculuğa ilgisi 2009'da başladı





Carew'in oyunculuğa ilgisi aslında Aston Villa günlerinde başlıyor. Ama kimseye söylemeden. 2009'da Londra'daki evinde özel bir oyunculuk koçuyla çalışmaya başlıyor. Haftada bir, bazen iki gün metinler, karakter analizleri ve kamera karşısında duygusal okumalar yapıyor.

"Futbola yüzde yüz odaklıydım. Oyunculuk sonra geldi. Teorisi, tekniği ve karakter inşası beni çekti fakat pek kimseye anlatmadım. Büyük bir mesele hâline getirmeyi sevmem."

Profesyonel futbolculuk sürerken bu dünyanın kapısını tam olarak aralayamazdı. Çünkü sinema, tam zaman ister. Yaz tatilinde bir-iki gün yetmezdi.



