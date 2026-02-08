Yeni Şafak
Beşiktaş’ın sevilen ismiydi: Futbolu bırakıp oyuncu oldu!

17:298/02/2026, Pazar
G: 8/02/2026, Pazar
Beşiktaş’ta bir dönem fırtınalar estiren John Carew, futbol sonrası kariyerinde rotayı Hollywood’a kırdı. Angelina Jolie ile aynı filmde oynayan, Netflix dizilerinde boy gösteren dev golcü, "Futboldaki baskı kamera önünde de var" diyerek oyunculuk serüvenini anlattı.

Bazı futbolcular emeklilikten sonra teknik direktörlüğe yönelir, bazıları da ekranlara yorumcu olarak çıkar. Premier Lig'in eski yıldızı John Carew ise bambaşka bir yol seçti.


Bir dönem Beşiktaş forması da giyen ve siyah-beyazlı ekibin şu anki teknik direktörü Sergen Yalçın ile aynı takımda top koşturan eski golcü, bugün Netflix romantik komedilerinde rol alıyor, Hollywood setlerinde dolaşıyor ve hiç saklamadan söylüyor:


"Bir gün James Bond filminde kötü adam olmak istiyorum."

Norveçli eski yıldız, The Athletic'e verdiği röportajda futbol soyunma odalarından film setlerine uzanan bu tuhaf ama etkileyici yolculuğu anlatıyor.


Oyunculuğa ilgisi 2009'da başladı


Carew'in oyunculuğa ilgisi aslında Aston Villa günlerinde başlıyor. Ama kimseye söylemeden. 2009'da Londra'daki evinde özel bir oyunculuk koçuyla çalışmaya başlıyor. Haftada bir, bazen iki gün metinler, karakter analizleri ve kamera karşısında duygusal okumalar yapıyor.

"Futbola yüzde yüz odaklıydım. Oyunculuk sonra geldi. Teorisi, tekniği ve karakter inşası beni çekti fakat pek kimseye anlatmadım. Büyük bir mesele hâline getirmeyi sevmem."

Profesyonel futbolculuk sürerken bu dünyanın kapısını tam olarak aralayamazdı. Çünkü sinema, tam zaman ister. Yaz tatilinde bir-iki gün yetmezdi.


Soğuk bir filmle gelen kırılma anı

2012'de futbola veda etti. Kısa süre sonra Kanada yapımı düşük bütçeli bir korku filminde başrol aldı: Dead of Winter.

Altı hafta süren çekimler, Toronto dışında dondurucu bir ortam, günde 12 saat set?

"Bir oyunculuk kampı gibiydi. Küçük bir ekibin birlikte bir şey üretmesi? Bayıldım."


"Sahadaki baskı, kamera önünde de var"

Carew'e göre futbol ve oyunculuk arasında sandığımızdan çok daha fazla benzerlik var.

"Takım işi. Herkes görevini yapmalı. Baskı var. Kamera yüzünde ama performans göstermen gerekiyor."


Angelina Jolie ile aynı sette

2019'da sıra Hollywood'a geldi. Disney'in Maleficent: Mistress of Evil filminde, Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer ve Chiwetel Ejiofor'la aynı projede yer aldı.

"Rolüm küçüktü ama sette olmak inanılmazdı. İzledim, öğrendim."

Carew, küçük rollerin gücüne inanıyor.

"Bazen beş dakikalık bir sahne her şeyden daha akılda kalıcı olur."


