Beşiktaş'ın yeni hedefi belli oldu! Osayi-Samuel'in yerine...

Yeni sezon öncesi transfer harekatına devam eden Beşiktaş, Bright Osayi-Samuel ile anlaşmanın son anda bozulmasının ardından yeni hedefini belirledi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sağ bek pozisyonu için Fenerbahçe'den ayrılan Osayi Samuel ile ilgilenmiş ancak transfer son anda iptal olmuştu.
Siyah-beyazlı ekibin yeni transfer hedefi belli oldu.
Osayi Samuel'le anlaşma zemini bulamayan Beşiktaş sağ bek arayışlarını sürdürüyor. Savunmanın sağına mutlaka bir takviye yapmak isteyen siyah-beyazlıların, Kyle Walker Peters'a odaklandığı öğrenildi.
İngiliz ekibi Southampton'la sözleşmesi biten 28 yaşındaki Peters'ın ilk hedef olarak belirlendiği aktarıldı.
İngiliz ekibi Southampton'la sözleşmesi biten 28 yaşındaki Peters'ın ilk hedef olarak belirlendiği aktarıldı.
Kartal, Wolverhampton'la kontratı sona eren Nelson Semedo'yu ise yedekte tutuyor.
Siyah-beyazlıların, Kyle Walker Peters'la anlaşma sağlanamaması halinde rotayı 31 yaşındaki Portekizli sağ beke çevirmesi bekleniyor.