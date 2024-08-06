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Spor

Beşiktaş'ta ayrılık

15:31 - 6/08/2024 Salı
Güncelleme: 16:04 - 6/08/2024 Salı
AA

Beşiktaş, 2021 yılında geleceğe yatırım olarak U19 kadrosuna kadrosuna kattığı genç oyuncunun sözleşmesini feshetti.

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Beşiktaş, 21 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper Badra Cisse ile yolların ayrıldığını duyurdu.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Badra Cisse ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Badra Cisse'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

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Beşiktaş altyapısına 2020-2021 sezonunda dahil edilen Fildişi Sahilli oyuncu, 19 yaş altı takımıyla 37 maça çıkıp 2 gol attı.



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Genç oyuncu, UEFA Gençlik Ligi'nde de 3 maçta forma giydi.

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Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Badra Cisse, Romanya ekipleri Cluj U19 ve Alba Iulia'ya kiralanmıştı.

#Beşiktaş
#Badra Cisse
#Fildişi Sahilli
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