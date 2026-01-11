Sezon başında Roma'dan siyah-beyazlılara 13 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Abraham çıktığı 24 karşılaşmada 12 gol atıp, 3 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olan İngiliz forvetin sözleşmesi Haziran 2029'da sona erecek.