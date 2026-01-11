Yeni Şafak
Tammy Abraham Premier Lig'e geri dönüyor: İngiliz basını transferi açıkladı

14:2511/01/2026, الأحد
G: 11/01/2026, الأحد
Yeni Şafak
Beşiktaş'ın İngiliz golcüsü Tammy Abraham, kış transfer döneminde Premier Lig'e geri dönüş yolunda. The Telegraph'ın aktardığı bilgiye göre, İngiliz temsilcisi 28 yaşındaki forvetin transferi için görüşmelere başladı.

Ara transfer döneminde Beşiktaş'ta sürpriz Tammy Abraham ayrılığı gerçekleşebilir. İngiliz basını, deneyimli golcünün Premier Lig'e geri dönmeye hazırlandığını yazdı.


The Telegraph'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Aston Villa, Tammy Abraham ile ilgileniyor.


Aston Villa'nın transferden yetkili isimleri 28 yaşındaki İngiliz golcü için ilk temaslarını kurdu. Teknik direktör Unai Emery, Ollie Watkins'e destek ve rekabet sağlamak amacıyla Ocak transfer döneminde Tammy Abraham'ı kadrosunda görmek istiyor.


Sezon başında Roma'dan siyah-beyazlılara 13 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Abraham çıktığı 24 karşılaşmada 12 gol atıp, 3 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olan İngiliz forvetin sözleşmesi Haziran 2029'da sona erecek.

