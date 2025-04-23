Beşiktaş'tan Rafa Silva için transfer kararı: Astronomik teklif

Gelecek sezon için kolları sıvayan ve transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta, Rafa Silva ile ilgili karar da verildi.

1 /7 Beşiktaş geçtiğimiz yaz ve ara transferde çok sayıda oyuncuyu büyük umutlarla kadrosuna katarken, beklentileri karşılayan tek isim Rafa Silva oldu.

2 /7 Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in adeta el üstünde tuttuğu 31 yaşındaki oyuncu için de karar verildi.

3 /7 Gelecek sezona güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına da son sürat devam ediyor.

4 /7 Siyah beyazlılar da gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.

5 /7 Skorer'in haberine göre; Beşiktaş, son dönemde adı transfer iddialarına karışan Rafa Silva’yı kesinlikle kadrosunda tutmayı planlıyor.

6 /7 Beşiktaş, astronomik bir teklif gelmediği sürece Silva'yı hiçbir yere bırakılmama kararı aldı.