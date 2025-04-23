Beşiktaş'tan Rafa Silva için transfer kararı: Astronomik teklif

Gelecek sezon için kolları sıvayan ve transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta, Rafa Silva ile ilgili karar da verildi.
Beşiktaş geçtiğimiz yaz ve ara transferde çok sayıda oyuncuyu büyük umutlarla kadrosuna katarken, beklentileri karşılayan tek isim Rafa Silva oldu.
Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in adeta el üstünde tuttuğu 31 yaşındaki oyuncu için de karar verildi.
Gelecek sezona güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına da son sürat devam ediyor.
Siyah beyazlılar da gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.
Skorer'in haberine göre; Beşiktaş, son dönemde adı transfer iddialarına karışan Rafa Silva’yı kesinlikle kadrosunda tutmayı planlıyor.
Beşiktaş, astronomik bir teklif gelmediği sürece Silva'yı hiçbir yere bırakılmama kararı aldı.
Beşiktaş’ın yeni sezondaki başaktörü ve lider oyuncusu yine Rafa Silva olacak.